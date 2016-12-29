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Леди
Красота и здоровье
29 декабря 16, 13:16
Польза квашеной капусты для женского здоровья
Квашеная капуста
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Квашеная капуста помогает облегчить похмелье, если вчера перебрали на дне рождении.
Но это не самое главное полезное свойство этого продукта. Почему необходимо употреблять квашеную капусту?

Квашеная капуста простой и дешевый продукт. Для приготовления нужен кочан капусты, морковь, сахар и соль. Далее процесс брожения происходит под воздействием молочной кислоты. Полезна не только квашеная капуста, но и сок из нее. Его рекомендуют пить тем людям, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Так чем же полезна квашеная капуста для женщин?

Похудение

Сложно найти женщину, которая полностью довольна своей фигурой и ни разу не сидела на диете. Квашеная капуста – это полезный продукт для женщин, так как на 100 г содержит всего 19 ккал! Квашеную капусту смело можно включать в рацион питания и не переживать о фигуре. Например, готовьте куриное филе с травами на гриле и подавайте с квашеной капустой, заправленной луком и оливковым маслом. Вот такой обед – всего 150 ккал, зато вы долгое время не будете ощущать чувство голода.

Витамин С

Женщины мечтают продлить молодость, поэтому идут на отважные поступки – пластика, большое количество косметических процедур и т.д. Польза квашеной капусты для женщин в том, что этот продукт содержит витамин С, который предупреждает старение клеток. Достаточно употреблять квашеную капусту и оставаться в прекрасной форме. Наверняка это самый дешевый и вкусный рецепт.

Токсикоз

Беременные знают, что токсикоз – это, пожалуй, самое неприятное чувство, которое портит радость беременности. Квашеная капуста полезна тем, что помогает справиться с тошнотой.

Железо

Квашеная капуста полезна содержание железа. Этот микроэлемент особенно полезен беременным женщинам. Квашеную капусту можно добавлять в салаты, щи и другие блюда.

Маски для лица

Можно пойти в салон красоты, отдать деньг и сделать маску для лица, а можно выбрать более дешевый вариант – домашняя маска из квашеной капусты.

Источник: http://sunny7.ua/
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