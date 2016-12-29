Польза квашеной капусты для женского здоровья

Но это не самое главное полезное свойство этого продукта. Почему необходимо употреблять квашеную капусту?





Квашеная капуста простой и дешевый продукт. Для приготовления нужен кочан капусты, морковь, сахар и соль. Далее процесс брожения происходит под воздействием молочной кислоты. Полезна не только квашеная капуста, но и сок из нее. Его рекомендуют пить тем людям, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом.





Так чем же полезна квашеная капуста для женщин?





Похудение





Сложно найти женщину, которая полностью довольна своей фигурой и ни разу не сидела на диете. Квашеная капуста – это полезный продукт для женщин, так как на 100 г содержит всего 19 ккал! Квашеную капусту смело можно включать в рацион питания и не переживать о фигуре. Например, готовьте куриное филе с травами на гриле и подавайте с квашеной капустой, заправленной луком и оливковым маслом. Вот такой обед – всего 150 ккал, зато вы долгое время не будете ощущать чувство голода.





Витамин С





Женщины мечтают продлить молодость, поэтому идут на отважные поступки – пластика, большое количество косметических процедур и т.д. Польза квашеной капусты для женщин в том, что этот продукт содержит витамин С, который предупреждает старение клеток. Достаточно употреблять квашеную капусту и оставаться в прекрасной форме. Наверняка это самый дешевый и вкусный рецепт.





Токсикоз





Беременные знают, что токсикоз – это, пожалуй, самое неприятное чувство, которое портит радость беременности. Квашеная капуста полезна тем, что помогает справиться с тошнотой.





Железо





Квашеная капуста полезна содержание железа. Этот микроэлемент особенно полезен беременным женщинам. Квашеную капусту можно добавлять в салаты, щи и другие блюда.





Маски для лица





Можно пойти в салон красоты, отдать деньг и сделать маску для лица, а можно выбрать более дешевый вариант – домашняя маска из квашеной капусты.



