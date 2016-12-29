Как выглядеть красивой после 40 лет: ошибки старения

Как выглядеть красивой после 40 лет? Часть проблемы старения заключается в том, что взросление часто требует изменений, но большинство женщин не хотят переходить к старомодному стилю среднего возраста, где главными являются «разумная» обувь и скучная одежда. Здесь написаны 8 наиболее распространенных ошибок старения.





Ошибка №1 – непонимание смены стиля





Самая большая ошибка женщин в вопросе, как выглядеть красивой после 40 лет - ничего не делать вообще. Волосы, макияж, одежда, в которой барышня выглядела просто фантастически в молодые годы, часто не подходит для дам благородного возраста. Если хотите стареть изящно, нужно внести некоторые изменения. Многие женщины делают то же самое, что делали на протяжении десятилетий. Этот прием очень часто не работает и не может быть лестным для женщин за 40. Зачастую женщины даже не понимают, что совершают ошибки.





Ошибка №2 – недостаточное внимание одежде





К сожалению, времена, когда «горячие» вещи с пляжа можно было надеть не только на пляж, прошли. Как выглядеть красивой после 40 лет – инвестировать в одежду, покупать вещи от стильных и дорогих марок. Найти подходящую одежду можно в любом возрасте. Вероятно, придется раскошелиться на одежду бизнес-класса.





Ошибка №3 – сравнивать себя с 20-летними





Рано или поздно даму спросят: «Кто эта красивая леди в альбоме?». И к этому вопросу нужно подготовиться. Некоторые барышни выглядят так привлекательно, как в молодые годы. Не стоит «прогуливаться по аллеям памяти» и отчаиваться. Цель, как выглядеть красивой после 40, не в том, чтобы воссоздать свое лицо и тело 20-летней девушки.





Ошибка №4 – не заниматься фитнесом





Средний возраст – не повод прекращать работу над собой (хотя для многих искушение). Фитнес – это движение, возможность предотвратить проблемы со здоровьем в ближайшие годы, такие, как «ползучий» вес, диабет, болезни сердца или слабоумие. Сейчас самое время, чтобы посетить тренажерный зал, бассейн, начать заниматься йогой, или влюбиться в быструю ходьбу.





Ошибка №5 – не высыпаться





Прошли те времена, когда милая дама могла оставаться тусовать в клубе на всю ночь, а утром вставать с сияющим цветом лица и легкостью в движении. Многие наверняка слышали, что недосыпание приводит к усталому виду. Конечно, тяжело все успевать, особенно, если женщина ухаживает за родителями или следит за детьми. Но обязанности обязанностями, а о своем здоровье заботиться надо. Пришла пора к переменам. Меньше часов для сна – больше возможностей показать на своем лице истинный возраст, не говоря о возникновении проблем со здоровьем.





Ошибка №6 – игнорируем зубы





В борьбе с возрастом, можно ориентировать на морщины, седые волосы, но не забывайте улыбаться в зеркало. Одна вещь, которая может сделать женщину старше - пожелтевшие зубы. Но состояние зубов – это больше, чем просто непривлекательность. Здоровье зубов тесно связано с общим здоровьем. Болезнь десен становится все более распространенной, что с возрастом может быть связано с высоким риском сердечных заболеваний. Так что не пропустите визит к стоматологу.





Ошибка №7 – чрезмерные усилия





Это распространенная ошибка, которую допускают знаменитости и реальные женщины. Никто Короткая стрижкане любит морщинки, но это лучше, чем «замороженное» ботоксом лицо или страшные развалившиеся губы. Могут помочь уменьшить морщинки косметические продукты с ретинолом. Если результат устраивает, зачем искать альтернативу? Лицо без единой морщинки – не реально, оно выглядит неестественным.





Ошибка №8 – короткая стрижка





Женщина должна делать короткую стрижку или чуть выше плеч, как только она достигает среднего возраста. Это вовсе не правило, а заблуждение, потому что нет правил игры с волосами для женщин среднего возраста. Выбор зависит от женщины, образа жизни, состояния ее волос, предпочтений. С возрастом, вероятно, волосы станут более тонкими, может, грубыми, поседеют. Выбирайте натуральный цвет волос, который поможет оставаться в возрасте 30 лет.



