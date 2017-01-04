Леди Красота и здоровье
3 января 17, 16:55
Топ-5 лучших народных рецептов от кашля
Их действенность проверена вековой практикой, они безопасны и подходят как взрослым, так и детям.
1. Отвар мать-и-мачехи.
Это средство обладает отхаркивающим эффектом и снимает боль в горле. Одну столовую ложку листьев залей стаканом кипятка, подержи на водной бане 5 минут, дай настояться 5 минут. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день.
2. Чай из тимьяна.
Способствует отхождению мокроты. Одну чайную ложку травы залей 250 мл кипятка. Настаивай в течение 15 минут. В готовый чай добавь мед. Можно пить до пяти чашек в день.
3. Настой липового цвета.
Помогает при сухом кашле, обладает обволакивающим и смягчающим действием. Одну столовую ложку цветков залей стаканом кипятка, оставь на полчаса. Процеди – и можно принимать: по 1 стакану 3 раза в день.
4. Калина с медом.
Разотри ягоды калины с медом. Полученную смесь добавляй по несколько ложек в чай. Целебными свойствами, кстати, обладают не только плоды калины, но и веточки. Их также можно заваривать и пить.
5. Молоко с пряностями.
Это, пожалуй, самый вкусный рецепт от кашля. Если беспокоит сухой, изматывающий кашель, добавь в стакан теплого молока половинку чайной ложки куркумы и четвертинку молотого имбиря. При влажном, продуктивном кашле поможет подогретое молоко с 1 чайной ложкой шалфея. Выведению мокроты поспособствует и мед с корицей.
Источник: http://liza.ua/