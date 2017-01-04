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Леди
Красота и здоровье
3 января 17, 16:57
Какие продукты нельзя есть натощак
еда
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Натощак нельзя есть выпечку, цитрусовые, пить — кофе с молоком и йогурт.
По словам диетологов, выпечка вызовет апатию, цитрусовые — гастрит, а кофе с молоком — камни в почках.

Специалисты объяснили, что дрожжи способствуют выработке желудочных газов, желудок вздувается.

Не рекомендуется употреблять натощак и йогурт — если бактерии попадут в организм до еды, то их просто поглотит агрессивный желудочный сок. То есть, йогурт натощак просто бесполезен.

Когда кофеин попадает на слизистую желудка, он начинает ее раздражать, вырабатывается желудочный сок, и если его не подпитать другой едой, он начинает разъедать слизистую, появится гастрит.

В то же время, действие кофе нельзя смягчить молоком. Дело в том, что вяжущие вещества, которые есть в кофе и чае, связываются с белками молока и образуют почти нерастворимые соединения, которые оседают камнями в почках.

А в цитрусовых много кислоты, которая разъедает слизистую. Так что утром от цитрусовых и фрешей из них лучше воздержаться.

Источник: http://newsyou.info/
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