Оливковое масло: 10 интересных фактов

И это лучшая реклама для этого продукта, ведь средиземноморцы — известные долгожители, которые довольно редко страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы, нарушений в нормальной работе мозга и других недугов.





Рацион, в котором преобладает оливковое масло, — это одна из причин их крепкого здоровья.





Сегодня и вы с легкостью можете разнообразить свое питание и сделать его полезнее, ведь оливковое масло можно приобрести в любом супермаркете.





Ассортимент настолько широк, что каждый сможет найти заветную бутылочку из затемненного стекла (это один из показателей качественного продукта) на свой вкус и кошелек.





Несмотря на огромную популярность оливкового масла, далеко не все покупатели могут рассказать, чем же именно так полезен для здоровья этот продукт. Восполняем пробелы и выясняем все о ценных свойствах оливкового масла.





1. Благоприятно влияет на работу сердца и сосудов





Пожалуй, одно из самых известных и ценных свойств оливкового масла — это его способность укреплять сосуды и благоприятно влиять на работу сердца. В 2014 году этот факт в очередной раз был научно доказан.





Исследователи из Университета Глазго установили, что регулярное употребление оливкового масла снижает риск развития заболеваний сердца и сосудов в несколько раз.





Любопытно, но таким целебным свойством обладает не только оливковое масло категории extra virgin, но и любое другое.





2. Нормализует давление





У вас проблемы с давлением? Тогда вам обязательно нужно обратить пристальное внимание на оливковое масло и включить этот продукт в свой рацион.





Итальянские исследователи советуют употреблять ежедневно около 40 граммов оливкового масла. К такому выводу они пришли, наблюдая за добровольцами. Большинство из них смогли отложить медикаменты подальше, ведь их давление упало в среднем на 50%.





3. Активизирует работу мозга





Оливковое масло полезно для вашего мозга. Регулярное употребление этого продукта активизирует умственную деятельность и улучшает память.





Пользу оливкового масла для мозговой функции подтвердили минимум 13 авторитетных исследований за последние 15 лет. Особенно полезно оливковое масло для людей пожилого возраста, так как оно помогает снизить риск возникновения слабоумия и других возрастных заболеваний.





4. Помогает бороться с раком





В XXI веке ученые детально изучают оливковое масло и его воздействие на организм человека. И это здорово, ведь некоторые открытия являются действительно революционными и очень полезными.





Так, ученые из Университета Флоренции провели исследование, в результате которого было установлено, что полифенолы, содержащиеся в оливковом масле, тормозят рост раковых клеток и помогают бороться с онкологическими заболеваниями.





5. Снимает стресс





Удивительно, но оливковое масло помогает снимать стресс и убирать симптомы перенапряжения, хронической усталости и депрессии.





Такой негатив активирует в организме человека свободные радикалы. Оливковое масло здорово нейтрализует пагубное воздействие этих веществ, тем самым гарантируя человеку хорошее самочувствие и прекрасное настроение.





6. Укрепляет кости





Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет остеопороз второй проблемой по важности и значимости после заболеваний сердечно-сосудистой системы.





Как защитить и укрепить кости? Употреблять оливковое масло! Об этом говорят результаты 37 авторитетных исследований. В оливковом масле содержатся витамины, минералы и полифенолы, которые самым положительным образом влияют на здоровье костей.





7. Дарит красоту





Оливковое масло активно используется в косметологии. Этот продукт добавляют в кремы и маски для лица и тела. Это связано с тем, что в составе оливкового масла присутствует важный витамин Е, увлажняющий кожу, который еще иногда называют витамином





Полезно оливковое масло и для волос. Оно укрепляет их, предотвращает ломкость, возвращает жизненную силу и природный блеск.





Попробуйте массирующими движениями втереть небольшое количество оливкового масла в чистую кожу головы, а затем смыть теплой водой. Результат вас приятно удивит.





8. Помогает похудеть





Замените майонез и прочие калорийные заправки на оливковое масло. Результат не заставит себя долго ждать. Уже скоро вы заметите, что потеряли несколько лишних килограммов и заметно похорошели. Благодарить за это нужно оливковое масло.





В его составе присутствуют полезные жирные кислоты, которые не откладываются на талии и бедрах, а преобразуются в энергию.





British Journal of Nutrition провели исследование, результаты которого показали, что замена трансжиров на полиненасыщенные жиры (оливковое масло) может привести к разумной потере лишних килограммов даже без изменения образа жизни и других пищевых привычек.





9. Омолаживает организм





В оливковом масле содержится очень много антиоксидантов. Эти вещества борются со свободными радикалами, которые подрывают иммунитет и выводят из строя работу разных органов.





Нейтрализуя вредное воздействие свободных радикалов, антиоксиданты сохраняют здоровье и молодость клеток. И это заметно даже невооруженным глазом.





10. Поддерживает мышечный тонус





Чтобы быть здоровым, красивым и подтянутым, нужно заниматься спортом и правильно питаться. В чем секрет по-настоящему питательного рациона?





Это присутствие в нем полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которые помогают организму вырабатывать энергию для тренировок, не превращаются в лишние килограммы и способствуют поддержанию мышечного тонуса.





Китайские исследователи установили, что ежедневное употребление 4 чайных ложек оливкового масла влияет на мышцы самым благоприятным образом: снимает боль и способствует скорейшему восстановлению.



