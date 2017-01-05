Что лицо расскажет о здоровье

Хочешь узнать, все ли в порядке с твоим организмом? Возьми зеркало и внимательно рассмотри свою кожу…





Сухость, жирность кожи, высыпания, бледный или красноватый цвет лица – все это признаки, по которым можно читать как по книге! Ведь кожа является своеобразным проводником между внешним миром, окружающей средой и нашими внутренними органами. И если ее состояние изменилось, значит, в организме произошел какой-то сбой…





Не все то золото, что блестит

От повышенной жирности кожи (из-за избыточной активности сальных желез) часто страдают люди с лишним весом. Если твой вес в норме, а лицо все равно начинает блестеть спустя час-другой после умывания, то, возможно, причина – в заболевании печени. Например, холецистите, холангите, желчнокаменной болезни. Печень регулирует все виды метаболизма, в том числе жировой. При поражениях этого органа нарушается выведение жиров из организма. Чтобы избежать интоксикации, к делу подключается кожа, и жиры выделяются через поры. Часто таким образом выходят и токсины, поступающие в организм вместе с едой, водой и воздухом. Тогда к жирному блеску прибавляются и высыпания…





К сожалению, в этом случае решить кожные проблемы с помощью одних лишь косметических средств почти невозможно, да и опасно – подавление деятельности сальных желез грозит интоксикацией всего организма. Если помимо жирности кожи ты отмечаешь ее желтоватый оттенок, а в правом подреберье покалывает, есть смысл сдать биохимический анализ на ферменты печени: аминотрансферазы, альбумин и билирубин. А пока ограничь жирное, жареное и алкоголь.





Начался сухой сезон

Основная причина сухости кожи – нарушенный водный баланс в организме. Зачастую мы не выпиваем за сутки свою норму жидкости – 30 мл на каждый килограмм веса. Клетки не получают увлажнения изнутри, результат – шелушащаяся кожа и мелкие мимические морщинки. Причину этого устранить легко: пей каждый день 1,5–2 л воды и используй увлажняющий крем.





Авитаминоз, сопровождающийся сухостью кожи, а также выпадением волос и слабостью, – частый спутник городских жителей. Каша из пакетика на завтрак, бургер на обед, разогретый в микроволновке полуфабрикат на ужин – при таком питании необходимым для кожи витаминам A, E и D взяться неоткуда… Выход – пить витаминные комплексы и налегать на свежие фрукты и овощи.





Сухая кожа – один из признаков недостаточной функции щитовидной железы (гипотиреоза). Удар по этому органу может нанести нехватка йода, круглосуточное сидение у монитора, неизбежные стрессы и множество других факторов. В случае прогрессирующего гипотиреоза кроме сухой кожи могут появляться отеки лица и ног. Если к тому же тебе постоянно хочется спать и трудно сконцентрироваться на простых делах, обратись к эндокринологу.





Розочки и беляночки

Бледность лица в наших широтах – явление обычное. Но если ты заметила, что у тебя синеватый оттенок кожи, а под глазами не исчезают темные круги, можно предположить, что организму недостает кислорода. Если с гемоглобином все в порядке, внимательно прислушайся к своему самочувствию. По утрам кружится голова? Часто звенит в ушах? Посети невропатолога – возможно, у тебя вегетососудистая дистония. Впрочем, самочувствие можно улучшить с помощью полноценного сна (не менее 7–8 часов) и правильно подобранных лекарств.





О чем расскажут гормоны

Гнойники, прыщи и прочие мелкие воспаления (акне) на коже – не только подростковая проблема. Как и в случае с сухой кожей, причина высыпаний часто кроется в гормональных нарушениях. При избытке тестостерона в женском организме на лице могут по­явиться не только угри, но и волосы (в области подбородка). В этом случае стоит сдать анализ на гормональный статус. Лучше не тянуть: повышенный тестостерон может спровоцировать и проблемы со здоровьем. Например, синдром поликистоза яичника, грозящий бесплодием.



