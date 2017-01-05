Пять эффективных методов очищения кишечника

Переизбыток калорийных продуктов в меню, а также алкоголь, приводят к таким ощущениям как тошнота, тяжесть в животе, метеоризм.





Нередко переедание и злоупотребление спиртными напитками за праздничным столом становятся зачинщиками отравления, диареи, рвоты.





Медики утверждают, что главное — это уметь вовремя очистить свой кишечник от токсических веществ, тогда никаких проблем с пищеварением не появится. Существует достаточное количество проверенных методов очищения кишечника в домашних условиях, но мы подобрали пять самых эффективных способов специально для вас:





1. Принять слабительное. Врачи не рекомендуют увлекаться аптечными препаратами, быстро выводящими из организма человека остатки непереработанной пищи, токсины и прочий «мусор», потому как происходит привыкание. Но в целях помочь своему кишечнику избавиться от тяжести этот способ довольно-таки оптимален.





2. Сделать клизму. Здесь тоже важно быть осторожными, ведь человек неопытный в этом деле может себе навредить. При помощи клизмы буквально за считанные минуты кишечник освобождается от всего ненужного, но вместе с этим из него выходят и полезные вещества. Так что если и делать клизму, то не чаще двух раз в неделю. И, кстати, вода для клизмы должна быть не горячей и не холодной, а слегка теплой.





3. Перейти на сырые продукты. Медики утверждают, что у сыроедов абсолютно нет проблем с пищеварением, а все потому, что вся пища, которую они употребляют, растительного происхождения, а значит насыщенна клетчаткой. Если вам нужно очистить кишечник, сделайте 1-2 разгрузочных дня на яблоках, грейпфрутах или апельсинах.





4. Пить мятный или ромашковый чай. Данные травяные чаи обладают массой полезных свойств, но общее у них то, что они налаживают работу кишечника и мягко очищают его. Единственное правило при очищении травяными чаями — это отказ от любых продуктов питания, разрешена только вода.





5. Обильное питье. Это самый простой и быстрый способ очищения кишечника и других органов от токсинов. Необходимо выпить за один день около трех литров воды и о своем здоровье можно не беспокоиться, так как организм будет хорошо очищен.



