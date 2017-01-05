13 сигналов организма, и о чем они говорят

И в данном случае он «разговаривает» с нами при помощи определенных сигналов, на которые ты можешь даже не обратить внимание, но на самом деле это просьба о помощи.
Мы собрали 13 самых распространенных сигнала организма о помощи. Многие из них могут показаться неожиданными или даже нелепыми, но вот таким странным образом наше тело пытается нам о чем-то сказать.
Если сухая кожа
Твоему организму не хватает витамина Е. Для восполнения запасов включи в свой рацион орехи, жирную рыбу и растительные масла.
Если волосы стали ломкими и выпадать
Эти симптомы говорят о дефиците витаминов группы В и кальция. Много их в пророщенных зернах, цельнозерновых кашах, цельном хлебе.
Если беспокит раздражение десен
В организме наблюдается недостаток витамина С. Он содержится в луке, чесноке, фруктах и овощах.
Если ты плохо спишь и раздражена
Говорит о дефиците магния и калия. Эти микроэлементы содержатся в кураге, абрикосовой пастиле, черносливе и свекле.
Если случаются судороги по ночам
Также говорят о недостатке магния и калия.
Если кожа на локтях - грубая
Это явный симптом недостатка витаминов С и А. Они есть во всех овощах и фруктах оранжевого цвета: моркови, тыкве, помидорах, абрикосах, кураге.
Если хочется соленого
В организме поселилась инфекция либо обострились воспалительные процессы, прежде всего в мочеполовой системе.
Если хочется сладкого
Возможно, у тебя нервное истощение и нужна быстрая энергетическая подпитка — глюкоза. В таком случае лучше употреблять мёд или горький шоколад, чтобы не возникали проблемы с желудком и лишним весом.
Если хочется погрызть семечек
Твоему организму не хватает антиоксидантов.
Если хочется кислого
Организм сам требует эти продукты, так как ему необходима стимуляция печени или желчного пузыря. Включи в рацион лимон, клюкву.
Если хочется горького
У тебя проблемы с желудочно-кишечным трактом. Здесь подойдет очень мягкая очистка организма.
Если хочется острого
Острая пища стимулирует пищеварение, но ее нужно употреблять в очень разумных количествах и не на голодный желудок.
Если тянет на морепродукты
Скорее всего, речь идет о недостатке йода в организме.