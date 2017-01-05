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Леди
Красота и здоровье
4 января 17, 15:52
13 сигналов организма, и о чем они говорят
организм
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Наш организм – гениален, в нем все устроено гармонично.
И в данном случае он «разговаривает» с нами при помощи определенных сигналов, на которые ты можешь даже не обратить внимание, но на самом деле это просьба о помощи.

Мы собрали 13 самых распространенных сигнала организма о помощи. Многие из них могут показаться неожиданными или даже нелепыми, но вот таким странным образом наше тело пытается нам о чем-то сказать.

Если сухая кожа

Твоему организму не хватает витамина Е. Для восполнения запасов включи в свой рацион орехи, жирную рыбу и растительные масла.

Если волосы стали ломкими и выпадать

Эти симптомы говорят о дефиците витаминов группы В и кальция. Много их в пророщенных зернах, цельнозерновых кашах, цельном хлебе.

Если беспокит раздражение десен

В организме наблюдается недостаток витамина С. Он содержится в луке, чесноке, фруктах и овощах.

Если ты плохо спишь и раздражена

Говорит о дефиците магния и калия. Эти микроэлементы содержатся в кураге, абрикосовой пастиле, черносливе и свекле.

Если случаются судороги по ночам

Также говорят о недостатке магния и калия.

Если кожа на локтях - грубая 

Это явный симптом недостатка витаминов С и А. Они есть во всех овощах и фруктах оранжевого цвета: моркови, тыкве, помидорах, абрикосах, кураге.

Если хочется соленого

В организме поселилась инфекция либо обострились воспалительные процессы, прежде всего в мочеполовой системе.

Если хочется сладкого

Возможно, у тебя нервное истощение и нужна быстрая энергетическая подпитка — глюкоза. В таком случае лучше употреблять мёд или горький шоколад, чтобы не возникали проблемы с желудком и лишним весом.

Если хочется погрызть семечек

Твоему организму не хватает антиоксидантов.

Если хочется кислого

Организм сам требует эти продукты, так как ему необходима стимуляция печени или желчного пузыря. Включи в рацион лимон, клюкву.

Если хочется горького

У тебя проблемы с желудочно-кишечным трактом. Здесь подойдет очень мягкая очистка организма.

Если хочется острого

Острая пища стимулирует пищеварение, но ее нужно употреблять в очень разумных количествах и не на голодный желудок.

Если тянет на морепродукты

Скорее всего, речь идет о недостатке йода в организме.

Источник: http://edinstvennaya.ua/
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