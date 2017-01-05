13 сигналов организма, и о чем они говорят

И в данном случае он «разговаривает» с нами при помощи определенных сигналов, на которые ты можешь даже не обратить внимание, но на самом деле это просьба о помощи.





Мы собрали 13 самых распространенных сигнала организма о помощи. Многие из них могут показаться неожиданными или даже нелепыми, но вот таким странным образом наше тело пытается нам о чем-то сказать.





Если сухая кожа





Твоему организму не хватает витамина Е. Для восполнения запасов включи в свой рацион орехи, жирную рыбу и растительные масла.





Если волосы стали ломкими и выпадать





Эти симптомы говорят о дефиците витаминов группы В и кальция. Много их в пророщенных зернах, цельнозерновых кашах, цельном хлебе.





Если беспокит раздражение десен





В организме наблюдается недостаток витамина С. Он содержится в луке, чесноке, фруктах и овощах.





Если ты плохо спишь и раздражена





Говорит о дефиците магния и калия. Эти микроэлементы содержатся в кураге, абрикосовой пастиле, черносливе и свекле.





Если случаются судороги по ночам





Также говорят о недостатке магния и калия.





Если кожа на локтях - грубая





Это явный симптом недостатка витаминов С и А. Они есть во всех овощах и фруктах оранжевого цвета: моркови, тыкве, помидорах, абрикосах, кураге.





Если хочется соленого





В организме поселилась инфекция либо обострились воспалительные процессы, прежде всего в мочеполовой системе.





Если хочется сладкого





Возможно, у тебя нервное истощение и нужна быстрая энергетическая подпитка — глюкоза. В таком случае лучше употреблять мёд или горький шоколад, чтобы не возникали проблемы с желудком и лишним весом.





Если хочется погрызть семечек





Твоему организму не хватает антиоксидантов.





Если хочется кислого





Организм сам требует эти продукты, так как ему необходима стимуляция печени или желчного пузыря. Включи в рацион лимон, клюкву.





Если хочется горького





У тебя проблемы с желудочно-кишечным трактом. Здесь подойдет очень мягкая очистка организма.





Если хочется острого





Острая пища стимулирует пищеварение, но ее нужно употреблять в очень разумных количествах и не на голодный желудок.





Если тянет на морепродукты





Скорее всего, речь идет о недостатке йода в организме.



