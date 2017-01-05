6 приправ, которые полезнее любых лекарств

Добавь эти приправы к зимним блюдам и вся семья забудет о болезнях!





Анис

Сладкий аромат и горьковатый привкус — не единственные достоинства аниса. Он выводит токсины, нормализует работу желудка, снимает вздутие лучше любой таблетки и прямо показан для улучшения работы почек.

Благодаря высокому содержанию клетчатки и способности ускорять метаболизм, анис можно считать приправой-спасателем для худеющих.





Имбирь

Имбирь — не только вкусное и красивое дополнение к суши. Азиаты не зря избрали его любимой приправой: он очищает организм и разгоняет пищеварение, высокое содержание витаминов борется с бактериями и болезнями лучше чеснока (и без неприятного запаха!).

Имбирь считается лучшей приправой для лечения простуды, если добавить его перед сном в чай с лимоном.





Куркума

Эта приправа лучше любого лекарства справится с пищевым отравлением, воспалительными процессами и высокой температурой.

Кроме того, она богата железом: дневная норма содержится в одной чайной ложке. Весомая причина добавить куркумы к вечернему ужину.





Петрушка

Одна из самых полезных отечественных трав: очищая сосуды, она предупреждает возникновение сердечно-сосудистых заболеваний.





А еще петрушка помогает работе почек и рекомендуется к употреблению на ранних стадиях почечных болезней.





Тимьян

Настоящий природный иммуномодулятор. А отвар из тимьяна обезболивает и обеззараживает. Выращивать его легко даже на подоконнике: круглый год не вредные домашние антибиотики!





Чеснок

Чеснок имеет сильнейший противовирусный эффект, а еще борется с бактериями и грибком.

Это настоящая бомба из полезных веществ: витамины С, РР, В1, В2, В5, В6, холин. Минеральные вещества: калий, натрий, кальций, магний, фосфор, железо, цинк, селен.



