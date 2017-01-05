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Леди
Красота и здоровье
4 января 17, 16:00
Антивозрастной уход за кожей: делаем имбирные маски
лицо
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Домашние маски из имбиря помогают замедлить старение кожи.
Имбирь ускоряет кровоток, этим и объясняется его благоприятное влияние на кожу. Когда улучшается кровообращение, клетки кожи активнее избавляются от токсинов и получают больше питательных веществ, воды и кислорода.
 
При этом имбирь отлично заживляет ранки и снимает воспаления, обеззараживает кожу. Но следует помнить, что имбирь – это специя, и если у вас серьезные ранки на коже или есть купероз, использовать имбирные маски нельзя.
 
Омолаживающая маска. Очищенный корень имбиря длиной 3 см измельчаем на терке, добавляем 1/4 стакана толченой свежей мяты и стакан измельченного шпината. Перемешиваем и добавляем 2 столовые ложки меда и размятый банан. Накладываем массу на очищенную кожу на 20 минут. Смываем теплой водой. Оставшуюся маску можно хранить в холодильнике в плотно закрытой емкости.
 
Маска против жирного блеска. 2 чайные ложки тертого имбиря смешать с 1 столовой ложкой белой косметической глины и развести зеленым чаем или отваром ромашки до консистенции сметаны. Нанести на кожу на 15 минут, смыть прохладной водой.


 
Витаминная маска. 2 столовые ложки перетертого имбиря смешать с гранатовым соком до сметанообразной консистенции. Подержать на лице 15-20 минут и смыть слабым зеленым чаем.
 
Лосьон против прыщей. Чайную ложку перетертого имбиря залить стаканом горячей воды и настаивать, пока не остынет до комнатной температуры. Смачивайте в жидкости ватные диски и протирайте проблемные места. Можно делать примочки, причем на всю ночь. Важно: вчерашний раствор не используют.
 
Крем для лица. Корень имбиря длиной 5 см натираем на мелкой терке и отжимаем сок. 1/8 чайной ложки имбирного сока смешиваем с маслом косточек абрикоса, витамином Е, 2 чайными ложками кунжутного масла и 1/2 стакана масла какао. Держим на водяной бане до растворения масла какао. Храним крем в холодильнике.

Источник: http://my.goodhouse.com.ua/
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