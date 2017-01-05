22 совета для здорового похудения

Желающие похудеть воспринимают диету, как спасательный круг, который поможет им раз и навсегда избавиться от лишних килограмм. Необходимо иметь огромнейшую мотивацию и высокий уровень упорства, чтобы поставить себя в жёсткие рамки питания. И вот вы победили себя и выдержали сражение с диетой.





Теперь главное удержать вес, но к сожалению, бывают случаи, когда люди спустя какое-то время восстанавливают свой предыдущий вес. А причина тому избыточный аппетит, который проявляется после выхода за рамки диеты.





Согласитесь, это очень несправедливо для тех, кто приложил столько усилий, чтобы похудеть. Возможно вы выбрали не тот спасательный круг? Перед вами несколько советов для похудения. Эти небольшие хитрости могут показаться очень простыми и знакомыми при чтении, но на практике они способны оказать мощную поддержку.





Полезные советы для похудения





1. Ваш рацион должен быть разнообразный и сбалансированный. Однако из него необходимо устранить сладкую и жирную пищу. Это конечно же все знают, но давайте вспомним ещё раз эти прописные истины. Скажите «да» овощам и фруктам.





2. Разделите суточный приём пищи на пять порций и старайтесь не пропускать приёмы, ведь это не поможет вам похудеть. Подобная стратегия имеет неприятные последствия, потому что организм думает, что еда теперь в дефиците и замедляет метаболизм в целях экономии энергии.





3. Следующий совет для похудения вы слышали не раз и всё же, вода – это очень важно. Часто утверждают, что она верный союзник в потере веса, и это правда. Вода может помочь увеличить метаболизм на 24-30% в течение 1 – 2 часов, и это помогает сжечь больше калорий. А ещё стакан воды за 30 минут до еды позволят меньше съесть.





4. Всегда завтракайте. Причём этот приём пищи должен составлять 20-25% от потребляемых калорий за день.





5. Худеть не означает, что надо пропускать ужин. Только необходимо трезво подходить к этому. Поздно вечером наесться до отвала не лучший вариант. Ужин должен быть лёгким и, по крайней мере, за два часа перед сном.





6. Уберите с поля зрения продукты, от которых вы решили отказаться. Зачем вам смотреть на пищу, которая является искушением и бороться с этой провокацией. Облегчите себе задачу. Пусть ваш взгляд падает на полезные продукт. Положите на видное место свежие фрукты и другую здоровую пищу.





7. Используйте тарелки маленького размера. Этот совет для похудения представляет собой хитрый приём, который позволяет наполнить тарелку полностью, но при этом съесть меньше.





8. Тщательно пережёвывайте пищу. Организм посылает сигналы о сытости спустя 20 минут после начала трапезы.





9. Алкоголь не способствует похудению, а лишь наоборот придаёт тройную долю калорий к пище, которую вы потребляете вместе с ним. Но если очень хочется, то конечно же вы можете себе позволить бокала шампанского или вина, но не более 2 раз в неделю.





10. Старайтесь как можно меньше перекусывать. Если же это неизбежно, то пусть ваш перекус будет здоровым и низкокалорийным иначе вы саботируете все свои усилия.





11. Меньше соли в рационе, ведь она способствует удержанию воды, что заставляет чувствовать себя раздутым. Суточная норма соли около 1 чайной ложки, но большинство из нас получают гораздо больше. Употребляя продукты без соли, вы теряете в весе и улучшаете здоровье.





12. Контролируйте ежедневное потребление калорий. Одержимость в этом вопросе не нужна, но иметь представление о количестве съеденных калорий сыграет вам только на руку. Хорошим помощником станет пищевой дневник, которым часто совершенно зря пренебрегают.





13. Балуйте себя. Один раз в неделю, но вы имеете право побаловать себя небольшим количеством того, что сильно любите. Пусть это будет ваша награда за все старания, приложенные накануне.





14. Еда – это удовольствие и нужно научиться наслаждаться ею. Ваше питание не должно быть пыткой. Если то, что вы едите заставляет вас страдать, то вы движетесь в неправильном направлении.





15. Никогда не ходите в магазин на голодный желудок. Это плохое решение, потому как в подобном состоянии вы склонны купить продукты питания, соблазнившие ваш взгляд и, как правило, они будут содержать высокие дозы глюкозы, потому что именно её не хватает в крови, когда вы голодны.





16. Ещё один совет для похудения призывает не игнорировать важность сна. Это может звучать смешно, но если хотите похудеть – спите. И не только потому, что так можно предотвратить ночной жор (хотя и это тоже). Исследования показали, что женщины, которые спят меньше четырёх часов в сутки имеют более медленный метаболизм, чем те, кто посвящает ночному отдыху положенные восемь часов. Не стоит экономить на своём метаболизме.





17. Начните заниматься спортом. Пусть это будет постепенно. Питание важно, но калории, которые вы потребляете необходимо сжигать, если ваша цель похудение. Помните о том, что даже регулярные пешие прогулки способны помочь вам добраться к намеченной цели.





18. Не зацикливайтесь на весах. Взвешивайтесь один раз в неделю без одежды и натощак.





19. Если вы в какой-то момент чувствуете, что можете сломаться и рука тянется к вредной пище, спросите себя: «Она действительно так хороша и нужна мне, что я готов этой слабостью испортить все старания?» или «Эта еда важнее, чем результат, к которому я стремлюсь?». Ответьте себе честно на эти вопросы. Еда не должна управлять вами.





20. Помните о том, что похудение – это процесс медленный и постоянный. Поверьте, быстрые и жёсткие диеты заканчиваются несбывшимися надеждами. Вы не увидите результат мгновенно и к этому необходимо быть готовым. Улучшения произойдут постепенно и именно такой темп свидетельствует о том, что вы избавляетесь от лишних килограмм навсегда.





21. Прислушивайтесь к своему организму особенно когда начнёте привыкать к новому режиму питания. Если после еды вы ощущаете тяжесть в желудке — значит организм плохо справляется с этими продуктами или вы переели. Не игнорируйте его сигналы.





22. И последний совет для похудения. Всегда помните о том, почему вы приняли такое решение. Это ваш личный выбор, не подлежащий передаче, ваша цель, ваш путь, который обязательно будет пройден.



