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Леди
Красота и здоровье
5 января 17, 10:11
10 утренних привычек, которые сделают день лучше
утро
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Ни для кого не секрет, что утро задает ритм всему дню.
Поэтому очень важно сформировать полезные привычки, которые сделают ваш день приятней и продуктивней.

Просыпайтесь как можно раньше
Это правило позволит вам успевать намного больше. К тому же, ранние подъемы невероятно бодрят и заряжают энергией на весь день. А для многих из нас звук будильника в 5 утра может стать отличной мотивацией для начала великих дел.

Примите горячий душ
Научно доказано, что прием душа утром помогает взбодриться, тонизирует весь организм, а также приводит мысли в порядок. Все еще не знаете, как начать свой день?

Медитируйте
Для большинства людей медитация или легкая зарядка станут настоящей палочкой-выручалочкой. Ведь такие занятия помогут не только поддерживать хорошую форму, но и бодрость духа, что крайне важно в утренние часы.

Слушайте любимую музыку
У каждого человека есть плейлист, который поднимает ему настроение и помогает прийти в себя. Так почему бы не использовать это секретное оружие по утрам?

Хорошо завтракайте
Да, да, хороший завтрак также является важной составляющей активного дня. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте утренним приемом пищи. Обязательно приготовьте что-то питательное и полезное!

Устройте прогулку
Ничто так не настраивает на новый день, как утренняя прогулка. Оденьтесь потеплее, возьмите любимую термокружку с чаем и отправляйтесь гулять. Поверьте, это моментально приведет вас в чувство.

Планируйте свой день
Составление плана на день сэкономит вам уйму времени. Более того, четкое расписание позволит вместить в распорядок дня планы, которые раньше казались невыполнимыми.

Вдохновляйтесь
Чтобы пробудить свое вдохновение, просматривайте по утрам мотивирующие картинки или ролики. А самые продвинутые могут выделить целый час на прочтение любимой книги.

Разгадывайте головоломки
Разгадывание головоломок по утрам отлично включает мозг. Поэтому, если вы планируете начать свой день с серьезной работы, обязательно включите в утренние ритуалы головоломки, судоку или кроссворд.

Улыбайтесь
Ничто так не настраивает на хороший лад, как собственная улыбка в отражении зеркала. Улыбнитесь себе, поблагодарите Вселенную за новый день и отправляйтесь покорять новые вершины.

Источник: http://4mama.ua/
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