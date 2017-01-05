10 утренних привычек, которые сделают день лучше

Поэтому очень важно сформировать полезные привычки, которые сделают ваш день приятней и продуктивней.





Просыпайтесь как можно раньше

Это правило позволит вам успевать намного больше. К тому же, ранние подъемы невероятно бодрят и заряжают энергией на весь день. А для многих из нас звук будильника в 5 утра может стать отличной мотивацией для начала великих дел.





Примите горячий душ

Научно доказано, что прием душа утром помогает взбодриться, тонизирует весь организм, а также приводит мысли в порядок. Все еще не знаете, как начать свой день?





Медитируйте

Для большинства людей медитация или легкая зарядка станут настоящей палочкой-выручалочкой. Ведь такие занятия помогут не только поддерживать хорошую форму, но и бодрость духа, что крайне важно в утренние часы.





Слушайте любимую музыку

У каждого человека есть плейлист, который поднимает ему настроение и помогает прийти в себя. Так почему бы не использовать это секретное оружие по утрам?





Хорошо завтракайте

Да, да, хороший завтрак также является важной составляющей активного дня. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте утренним приемом пищи. Обязательно приготовьте что-то питательное и полезное!





Устройте прогулку

Ничто так не настраивает на новый день, как утренняя прогулка. Оденьтесь потеплее, возьмите любимую термокружку с чаем и отправляйтесь гулять. Поверьте, это моментально приведет вас в чувство.





Планируйте свой день

Составление плана на день сэкономит вам уйму времени. Более того, четкое расписание позволит вместить в распорядок дня планы, которые раньше казались невыполнимыми.





Вдохновляйтесь

Чтобы пробудить свое вдохновение, просматривайте по утрам мотивирующие картинки или ролики. А самые продвинутые могут выделить целый час на прочтение любимой книги.





Разгадывайте головоломки

Разгадывание головоломок по утрам отлично включает мозг. Поэтому, если вы планируете начать свой день с серьезной работы, обязательно включите в утренние ритуалы головоломки, судоку или кроссворд.





Улыбайтесь

Ничто так не настраивает на хороший лад, как собственная улыбка в отражении зеркала. Улыбнитесь себе, поблагодарите Вселенную за новый день и отправляйтесь покорять новые вершины.



