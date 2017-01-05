Названы продукты, которые отбеливают зубы

Не удивительно! Доказано, например, что красивая улыбка на 28% увеличивает шансы получить повышение на работе. А, по мнению американских исследователей, именно ее 58% мужчин в возрасте от 22 до 45 лет оценивают в первую очередь и уже потом смотрят в глаза и переводят взгляд на грудь. Объясняем, какие продукты и почему помогут сохранить эмаль безупречной, удалят налет, а заодно и придадут уверенности в себе. Стоит ли говорить, что полноценную гигиену полости рта и регулярные визиты к стоматологу при этом никто не отменял?





ХРУСТЯЩИЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ

Твердые продукты обладают абразивным свойством — помогают удалить пятна с эмали и, тем самым, создать белоснежный эффект. Такая естественная мягкая экспресс-чистка. Речь, в первую очередь, о сырых яблоках, сельдерее и моркови. Продукты, близкие к идеалу — в них мало калорий, масса питательных веществ, они обеспечивают массаж деснам, что способствует лучшей циркуляции крови, и сохраняют здоровье тканей полости рта. Кроме того, эта хрустящая троица помогает увеличить количество слюны — важное условие для профилактики кариеса.





КЛУБНИКА

Совет не по сезону, но запомнить его все-таки стоит. Любимая садовая ягода — отличный союзник в борьбе за безупречную улыбку. Причина — высокое содержание натурального подсластителя ксилита, который, в отличие от традиционного сахара, зубам не вредит, а, наоборот, уничтожает бактерии, образующие неприятный налет. Кроме того, он помогает процессу реминерализации тканей, поддерживает оптимальный рН и препятствует износу эмали — зубы выглядят «более чистыми».





ЦИТРУСОВЫЕ

Все цитрусовые фрукты — лимон, помело, мандарин, апельсин и, примкнувший к ним, лже-цитрус ананас — способствуют обильному производству слюны, благодаря которой в зубы поступает кальций, фосфор и другие минералы, повышающие ее устойчивость к кариесу. Только помните, что все хорошо в меру — переизбыток кислоты, напротив, может привести к истончению эмали.





КОРЕНЬ ИМБИРЯ

Корень имбиря обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, которые очень важны для людей, страдающих от пародонтита. Заживление десен и ран помогает более тщательно ухаживать за полостью рта и зубами, например, выбирать для себя не мягкие щетки, а средней жесткости.





БАЗИЛИК

Пряная итальянская трава — известный природный антибиотик. Базилик обладает феноменальной способностью уменьшать количество вредных бактерий в полости рта и препятствовать их губительному размножению на эмали. Смело добавляем ароматные листья в салат и почаще улыбаемся.



