7 правил для тела без целлюлита

Введи в свой рацион все зеленое: яблоки, сельдерей, огурцы, шпинат, салат.





Выпивай около 2 литров жидкости в день. Воду пей за 30 минут до еды и через час после. С 19:00 не пей вообще.





Не исключай из рациона жиры. Растительные масла поддерживают эластичность кожи, а аминокислоты рыбьего жира разрушают плохие жиры. Три раза в неделю ешь рыбу: 150г форели, семги или лосося.





Воздерживайся от еды за 3 часа до отхода ко сну. Правило "не есть после 18:00" тоже поможет.





Исключи из рациона маринованные, соленые, сладкие и острые продукты.





Не пей любые напитки с газом. Из-за него питательные вещества в организме неправильно усваиваются и идут в жировую ткань.





Любая двигательная активность тебе полезна. Прыжки на месте, прогулки, катание на лыжах – выбирай на свой вкус. Помни, твои помощники – регулярность и дисциплина.



