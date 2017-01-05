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Леди
Красота и здоровье
5 января 17, 10:43
7 правил для тела без целлюлита
тело
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Соблюдай эти правила, и подтянутое тело тебе обеспеченно!
Введи в свой рацион все зеленое: яблоки, сельдерей, огурцы, шпинат, салат.

Выпивай около 2 литров жидкости в день. Воду пей за 30 минут до еды и через час после. С 19:00 не пей вообще.

Не исключай из рациона жиры. Растительные масла поддерживают эластичность кожи, а аминокислоты рыбьего жира разрушают плохие жиры. Три раза в неделю ешь рыбу: 150г форели, семги или лосося.

Воздерживайся от еды за 3 часа до отхода ко сну. Правило "не есть после 18:00" тоже поможет.

Исключи из рациона маринованные, соленые, сладкие и острые продукты.

Не пей любые напитки с газом. Из-за него питательные вещества в организме неправильно усваиваются и идут в жировую ткань.

Любая двигательная активность тебе полезна. Прыжки на месте, прогулки, катание на лыжах – выбирай на свой вкус. Помни, твои помощники – регулярность и дисциплина.

Источник: http://www.cosmo.com.ua/
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