Как определить свой биологический возраст?

Поэтому при одном и том же календарном возрасте различных индивидов степень постарения их организма в целом, а также отдельных органов, элементов и систем будет различной. С одной стороны, это делает актуальным вопрос о возрастной норме, а с другой — позволяет по измеренным показателям судить о реальном, то есть «биологическом» возрасте организма





Показатель «износа»





Биологический возраст (БВ) — это показатель уровня износа структуры и функции определенного элемента организма, группы элементов и организма в целом, выраженный в единицах времени путем соотнесения значений замеренных индивидуальных биомаркеров с эталонными среднепопуляционными кривыми зависимостей изменений этих биомаркеров от календарного возраста [1].





Для определения биологического возраста используют «батареи тестов» различной степени сложности. При этом логическая схема оценок постарения включает следующие этапы:





— расчет действительного значения биологического возраста (по набору клинико-физиологических показателей);

— расчет должного значения биологического возраста человека (по его календарному возрасту);

— сопоставление действительной и должной величины (на сколько человек опережает или отстает от сверстников по темпам старения) [2].





Однако в домашних условиях также можно пройти ряд тестов, которые показывают, насколько изношен наш организм. Результаты такого исследования дают возможность понять, какой возрастной группе соответствует организм конкретного человека.





«Японский тест»





Статическая балансировка на левой ноге (проба Бондаревского) характеризует функциональное состояние опорно-двигательного аппарата и координации движений. Продолжительность балансировки коррелирует с жизненной емкостью легких, продолжительностью задержки дыхания, силой мышц кисти, антропометрическими показателями, а также интенсивностью бласттрансформации лимфоцитов. Статическую балансировку еще называют японским тестом, поскольку японские ученые первыми обнаружили связь между способностью человека стоять на одной ноге и риском заболеваний головного мозга и когнитивных нарушений (инсульт, лакунарный инфаркт, деменция).





Тест проводят в положении испытуемого стоя на левой ноге, без обуви, с закрытыми глазами, опущенными вдоль туловища руками, без предварительной тренировки. Учитывают наилучший результат (наибольшая продолжительность стояния на одной ноге) из трех попыток с интервалами между ними 5 мин.





Возрастные нормативы:





Возраст, лет 20 30 35 40 45 50 55 60 65

Время балансировки, с 40 30 25 20 17 15 12 10 8

Проверка легких





Чтобы проверить возможности своих легких, существует как минимум два теста — задержка дыхания на вдохе (проба Штанге) и задержка дыхания на выдохе (проба Генчи).





Пробу Штанге проводят следующим образом: в положении сидя нужно расслабиться, после чего сделать максимально глубокий вдох, затем такой же выдох, сразу же спокойный вдох и задержать дыхание.

Для пробы Генчи необходимо сделать глубокий вдох, выдох, еще вдох, затем спокойно не до конца выдохнуть и задержать дыхание, плотно зажав нос.





Возрастные нормативы:





Возраст, лет 20 30 35 40 45 50 55 60 65

Проба Штанге, с 50 45 42 40 37 35 33 30 25

Проба Генчи, с 40 38 35 30 28 25 23 21 19





На зарядке





Свою физическую форму можно определить с помощью «теста на прыгучесть» (пробы Абалакова), а также по таким «нехитрым» упражнениям, как подъем туловища из положения лежа в положение сидя и приседаниям.





Попробуйте совершить максимально возможный прыжок в высоту с места. Нанесите на стену вертикальную разметку с высоты 2 до 3 м (1 деление – 1 см). Встав к стене правым боком, поднимите вверх правую руку и зафиксируйте самую высокую отметку (например, 210 см). Затем подскочите как можно выше с вытянутой вверх правой рукой. Стоящий в стороне ассистент фиксирует высоту второго показателя (например, 245 см). Отняв 210 от 245, получаем результат пробы Абалакова.





Возрастные нормативы:





Возраст, лет 20 30 35 40 45 50 55 60 65

Прыжок в высоту с места, см 50 45 43 41 39 37 35 33 30

Подъем туловища, раз 40 35 30 28 25 23 20 15 12

Приседания, раз 110 100 95 90 85 80 70 60 50





Улучшаем результат





Если полученный результат вас не удовлетворил, нужно постараться изменить свой образ жизни. Наиболее эффективные средства развития функциональных резервов и уменьшения биологического возраста — плавание (2–3 раза в неделю), бег (по 20 мин в день или по 40 мин через день). Также хорошие результаты дают катание на лыжах и коньках, езда на велосипеде, гребля, работа в огороде, гимнастика, спортивные игры и ускоренная ходьба.



