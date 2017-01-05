Как быстро сбросить пару килограмм после праздников

Недосып, как известно, провоцирует замедление метаболизма, а из-за этого калории в организме сжигаются медленнее, а жиры откладываются быстрее. Потому, если хотите быстро похудеть, да еще и с пользой для здоровья, обязательно высыпайтесь как следует. Но и усердствовать не стоит – 8-9 часов хватит, что б полностью восстановить силы. Все что сверху, — уже не во благо. Дело в том, что при недосыпе, так же как и пересыпе, падает сахар в крови, а из-за этого клетки мозга и нервных окончаний недостаточно снабжаются энергией. В итоге они переходят в «экономный режим», а это вызывает вялость и плохое настроение, которое многие зачастую заедают сладостями.





«Чтобы моментально избавиться от килограмма – двух, сходите в баню или в сауну. Конечно, жир в парилке не испариться, а вот лишняя жидкость, которая задержалась за праздники в организме из-за обилия тяжелой, жирной и соленой пищи, уйдет. А вместе с ней и токсины, которыми организм буквально «кишит» после обильных застолий и распития алкогольных напитков.





Альтернатива сауне или бане – простые ванны с морской солью. Они прекрасно вытягивают лишнюю жидкость из мягких тканей и зрительно «подтягивают» тело уже после первой процедуры. Принимать их нужно перед сном, а соль подойдет любая – как самая простая дешевая без добавок (купить такую можно за 15 гривен в аптеке), так и более дорогие варианты – с эфирными маслами, парфюмерными добавками, пенной и т.д. Выбирайте что хотите, главное, растворите в теплой ванне около 500-800 грамм и расслабьтесь в ней минут на 20. Принимать ванну не стоит натощак либо сразу после еды» — советует эксперт.





На самом деле в паре-тройке лишних килограммов нет ничего удивительного, ведь по подсчетам диетологов, за один только праздничный ужин мы съедаем 3-4 дневных нормы калорий, говорит врач. А учитывая то, празднуем мы, как правило, не один день и не в одном месте, то «утяжеление» фигуры просто неизбежно. Отнеситесь к этому спокойно, не устраивайте истерики, ведь стрессы и плохое настроение также тормозят процесс избавления от лишних сантиметров, к тому же «подстрекают» вас заесть «несчастье» чем-то вкусным и очень-очень вредным.



