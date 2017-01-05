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Леди
Красота и здоровье
5 января 17, 11:00
Яблочный уксус — панацея против бородавок и папиллом
Яблочный уксус
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Бородавки и кожные папилломы — безболезненные наросты, которые могут появляться на любой части тела, особенно в тех местах, которые больше всего потеют.
Несмотря на то, что они безвредны бородавки могут кровоточить. Это скорее эстетическая проблема, которая чаще встречается у женщин.

Бородавки и кожные папилломы, появляются в местах, точнее в складках кожи, которые потеют, как правило, в области подмышек, лица и шеи. Как мы уже упоминали, бородавки не опасны, но довольно неприятный внешний вид нас женщин, раздражает.

Яблочный уксус имеет широкий спектр применения. Он используется для лечения многих заболеваний, в связи с его сильным противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Это делает его отличным средством от бородавок.

Нанесите несколько капель яблочного уксуса на ватный тампон или лейкопластырь. Применить его непосредственно на бородавку. Убедитесь, что вы очистили предварительно кожу.

Всегда используйте новый пластырь с каждой новой процедурой. Вы заметите результаты в течение 5 дней. Если вы не видите никаких улучшений в течение этих дней, повторяйте процедуры лечения, пока бородавка не исчезнет.

Источник: http://headinsider.net/
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