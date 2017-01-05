Маска, которая стирает морщины

Однако для разглаживания кожи японки не только принимают ароматную жидкость внутрь. Из зеленого чая они готовят омолаживающие маски для лица, которые при возрастных изменениях способны действовать как эффективные лифтинг-средства. Предлагаем вам рецепт одной из них.





Ингредиенты: 1 ст. ложка измельченного зеленого чая, 0,5 ст. ложки какао-порошка, 1 ч. ложка жидкого меда, кипяченая горячая вода (80°С).





Также в маску можно добавить несколько капель вашего любимого эфирного масла, лимонный сок, натуральный йогурт, сливки, сметану, оливковое или миндальное масло, масляной раствор витамина Е и другие компоненты, которые нравятся вашей коже.





Способ приготовления:





1. Смешайте зеленый чай с порошком какао и залейте горячей водой до образования густой и несколько суховатой кашицы.





2. Дайте массе остыть до приятной для кожи лица температуры и добавьте мед. Если маска получилась слишком густой, разбавьте ее водой или растительным маслом.





3. Все тщательно перемешайте и наложите готовую маску на чистую и слегка влажную кожу. Через 20 минут смойте прохладной водой.





Способ применения:





Эта маска делается курсом в течение 6-8 недель через каждые 3-4 дня. Затем, для поддержания эффекта, можно делать ее 1-2 раза в неделю.



