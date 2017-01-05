Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.86
USD
26.69
RUB
0.44
EUR
27.66
USD
26.26
RUB
0.44
EUR
29.22
USD
27.80
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
5 января 17, 11:49
Маска, которая стирает морщины
лицо
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
2/5 (1 голос)
Почему японки не покрываются морщинами до глубокой старости? Одна из их тайн заключается в том, что все они используют зеленый чай, который является настолько мощным антиоксидантом, что не оставляет морщинкам ни малейшего шанса.
Однако для разглаживания кожи японки не только принимают ароматную жидкость внутрь. Из зеленого чая они готовят омолаживающие маски для лица, которые при возрастных изменениях способны действовать как эффективные лифтинг-средства. Предлагаем вам рецепт одной из них.

Ингредиенты: 1 ст. ложка измельченного зеленого чая, 0,5 ст. ложки какао-порошка, 1 ч. ложка жидкого меда, кипяченая горячая вода (80°С).

Также в маску можно добавить несколько капель вашего любимого эфирного масла, лимонный сок, натуральный йогурт, сливки, сметану, оливковое или миндальное масло, масляной раствор витамина Е и другие компоненты, которые нравятся вашей коже.

Способ приготовления:

1. Смешайте зеленый чай с порошком какао и залейте горячей водой до образования густой и несколько суховатой кашицы.

2. Дайте массе остыть до приятной для кожи лица температуры и добавьте мед. Если маска получилась слишком густой, разбавьте ее водой или растительным маслом.

3. Все тщательно перемешайте и наложите готовую маску на чистую и слегка влажную кожу. Через 20 минут смойте прохладной водой.

Способ применения:

Эта маска делается курсом в течение 6-8 недель через каждые 3-4 дня. Затем, для поддержания эффекта, можно делать ее 1-2 раза в неделю.

Источник: http://healthinfo.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Яблочный уксус — панацея против бородавок и папиллом
noimageКак быстро сбросить пару килограмм после праздников
noimageКак определить свой биологический возраст?
noimage7 правил для тела без целлюлита
noimageПолезные свойства тыквенной каши
Лента новостей