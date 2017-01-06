Полезные свойства узвара

За счет веществ выделяющихся из сушеных плодов, узвар обладает лечебными и противовоспалительными свойствами. Позитивно напиток влияет на работу сердечно-сосудистой, нервной и мочевыводящей систем, а также на кишечник и желудок.





Каждый из компонентов узвара обогащает напиток своими особенными веществами. Так яблоки и груши наполняют напиток витаминами А, С, РР, В1, В2 и фруктозой, которые придают организму бодрость, заряд энергии, улучшают работу мозга, выводят тяжелые металлы и токсины. Пектин и бромелайн эффективно действуют на процесс расщепления жировой ткани, тем самым способствует постепенному снижению веса.





Изюм содержит большое количество бора и йода, способствующего нормализации работы щитовидной железы, а также является профилактическим средством при остеопорозе. Он укрепляет сердечно-сосудистую, нервную и дыхательную системы. В состав изюма входит легкоусвояемые сахара и полезные кислоты.





Сушеная слива (чернослив) богата витаминами (С, А, РР, группа В), минералами (железо, магний, цинк, медь, йод), которые способствуют правильной работе кишечника и всего желудочно-кишечного тракта. Вещества чернослива связывают и выводят накопившиеся в организме токсины, шлаки и вредный холестерин. Его используют для профилактики желчнокаменной болезни и диабета.





Сушеные абрикосы (курага), как один из компонентов узвара, отдают напитку каротиноиды, калий и магний. Особенно полезно пить узвар с курагой, людям страдающим анемией, малокровием и гипертонией.



