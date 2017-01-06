Чем опасен дефицит соли в организме

Всем известно о вреде соли. Соленые продукты задерживают лишнюю воду в организме, негативно влияют на работу почек и здоровье суставов. Из-за повышенного содержания соли в организме может повыситься артериальное давление и усугубятся болезни сердца. Но знаете ли вы, что недостаток соли так же опасен, как и ее избыток? Польза соли – факт неоспоримый и вот почему.





Чем опасен дефицит соли





1. Нарушение нервной системы





Наша нервная система нуждается в соли для того, чтобы нормально функционировать. Рацион с низким содержанием соли отрицательно влияет на работу нервов. У человека могут наблюдаться судорожные припадки, дезориентация и даже кома из-за дефицита соли.





2. Слабость в мышцах





Сопровождается отеками, болезненными спазмами и мышечной слабостью.





3. Гипонатриемия





Уменьшение приема соли может привести к расстройству под названием гипонатриемия, которое вызывает тошноту, усталость, потерю аппетита, рвоту и даже судорожные приступы.





4. Сердечнососудистые заболевания





Дефицит соли способствует увеличению показателей «плохого» холестерина почти на 4,6%. Триглицериды или отложения жира в крови увеличивают риск сердечнососудистых заболеваний.





5. Депрессия





Недостаток натрия в организме визуально проявляется в слабости, вялости и апатии. Опыты, проведенные на животных, показали, что соль является антидепрессантом и поднимает настроение. При бессолевой диете животные утрачивали интерес к тому, что недавно было их любимым занятием, и становились вялыми. Из этого было сделано заключение, что дефицит соли может спровоцировать симптомы, сходные с душевными переживаниями.





6. Муковисцидоз





с недостатком соли связано такое заболевание как кистозный фиброз поджелудочной железы (муковисцидоз).





7. Недостаток аминокислот





Хлор и натрий , которые содержатся в соли, способствуют поступлению в ткани и кровь глюкозы и аминокислот.





Тем не менее, избегайте перенасыщения солью. Лучше не досолить, чем пересолить. Тем более, если вы следите за своим весом. Учтите, что в готовых изделиях уже и так много соли. Например, в хлебе, сосисках, колбасе, готовых завтраках. Не пересаливайте пищу маленьких детей, а также стариков, которые страдают заболеваниями суставов.





Отдайте предпочтение морской соли, вместо поваренной. В ней содержится большее количество полезного для организма йода.



