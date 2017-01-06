Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.60
USD
26.29
RUB
0.43
EUR
28.54
USD
27.00
RUB
0.45
EUR
29.41
USD
27.87
RUB
0.46
Леди
Красота и здоровье
6 января 17, 16:51
Чем опасен дефицит соли в организме
соль
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Дефицит соли не менее опасен, чем её избыток
Всем известно о вреде соли. Соленые продукты задерживают лишнюю воду в организме, негативно влияют на работу почек и здоровье суставов. Из-за повышенного содержания соли в организме может повыситься артериальное давление и усугубятся болезни сердца. Но знаете ли вы, что недостаток соли так же опасен, как и ее избыток? Польза соли – факт неоспоримый и вот почему.

Чем опасен дефицит соли

1.         Нарушение нервной системы

 Наша нервная система нуждается в соли для того, чтобы нормально функционировать. Рацион с низким содержанием соли отрицательно влияет на работу нервов. У человека могут наблюдаться судорожные припадки, дезориентация и даже кома из-за дефицита соли.

2.         Слабость в мышцах

Сопровождается отеками, болезненными спазмами и  мышечной слабостью.

3.         Гипонатриемия

Уменьшение приема соли может привести к расстройству под названием гипонатриемия, которое вызывает тошноту, усталость, потерю аппетита, рвоту и даже судорожные приступы.

4.         Сердечнососудистые заболевания

Дефицит соли способствует увеличению показателей «плохого» холестерина почти на 4,6%. Триглицериды или отложения жира в крови увеличивают риск сердечнососудистых заболеваний.

5.         Депрессия

Недостаток натрия в организме визуально проявляется в слабости, вялости  и апатии. Опыты, проведенные на животных, показали, что соль является антидепрессантом и поднимает настроение. При бессолевой диете животные утрачивали интерес к тому, что недавно было их любимым занятием, и становились вялыми. Из этого было сделано заключение, что дефицит соли может спровоцировать симптомы, сходные с душевными переживаниями.

6.         Муковисцидоз

с недостатком соли связано такое заболевание как кистозный фиброз поджелудочной железы (муковисцидоз).

7.         Недостаток аминокислот

Хлор и натрий , которые содержатся в соли, способствуют поступлению в ткани и кровь глюкозы и аминокислот.

Тем не менее, избегайте перенасыщения солью. Лучше не досолить, чем пересолить. Тем более, если вы следите за своим весом. Учтите, что в готовых изделиях уже и так много соли. Например, в хлебе, сосисках, колбасе, готовых завтраках. Не пересаливайте пищу маленьких детей,  а также стариков, которые страдают заболеваниями суставов.

Отдайте предпочтение морской соли, вместо поваренной. В ней содержится большее количество полезного для организма йода.

Источник: http://sunny7.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Полезные свойства узвара
noimageОсобенности питания женщины после 50-ти
noimage12 мифов о здоровом образе жизни, о которых пора забыть
noimageТвой завтрак красоты
noimage Пять эффективных методов очищения кишечника
Лента новостей