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Красота и здоровье
12 января 17, 12:29
10 вещей в вашем доме которые заставляют вас чихать
чихание
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Часто чихаете? Возможно, ваш дом переполнен веществами, вызывающими аллергию. Мы расскажем вам о 10 вещах, которые активизируют чихательный рефлекс.
1. Аромалампы и свечи

Свечи с ароматом лаванды или сандалового дерева создадут неповторимую атмосферу в вашей комнате. Но за такое удовольствие некоторым людям придется поплатиться здоровьем. Оказывается, свечки с ароматизаторами содержат вещества, которые могут вызывать аллергию, симптомом которой является чихание.

2. Пылесос

Пылесос – прибор, который разносит по дому много пыли. Фильтры пылесосов подлежат замене каждые 4-6 месяцев. Если этого не делать, то при каждой уборке в воздух будут выбрасываться пылевые частицы. Которые попадут в дыхательные пути и станут причиной чихания.

3. Сквозняки

Вдыхание прохладного воздуха может вызвать у вас чихание. Вы начинаете чихать, как только слизистые оболочки раздражаются, в том числе и холодным воздухом.

4. Цветы

Обилие цветов (в том числе и в горшках) в комнате может стать причиной аллергии. А всему виной цветочная пыльца, которая у некоторых людей вызывает приступ аллергии с чиханием, покраснением глаз, обильным слезотечением и другими симптомами. При этом вовсе не обязательно избавляться от всех цветов. В большинстве случаев достаточно будет просто уменьшить их количество.

5. Мягкие игрушки

Плюшевый мишка и другие мягкие игрушки могут вызвать симптомы аллергии, в частности, чихание. Во-первых, эти изделия впитывают в себя много пыли, а во-вторых, они могут быть изготовлены из материалов, вызывающих аллергию. Если вы заметили подобную симптоматику с покупкой мягких игрушек, то желательно от них избавиться.

6. Солнечные лучи

Вы будете удивлены, но подобно холодному воздуху, солнечные лучи также являются провокатором чихания. Вы можете заметить, как перейдя в комнату на солнечной стороне или раздвинув шторы, вы начинаете чихать.

7. Утренняя зарядка

И не только утренняя… Физические нагрузки способны спровоцировать чихательный рефлекс. Особенно если вы подвержены различным аллергиям, то упражнения могут вызывать чихание.

8. Подушки и мягкие изголовья

Мягкие изголовья кроватей и пуховые подушки – потенциальные враги вашего носа и легких. А все потому, что изголовья собирают много пыли, с которой непосредственно соприкасается ваш нос. А пух для многих людей является мощнейшим аллергеном.

9. Коврики в ванной

Из-за большой влажности и высокой температуры в ванной комнате хорошо размножается плесень, являющаяся сильным аллергеном. Часто плесень возникает на половиках в ванной комнате и шторках. Для того чтобы избежать размножения плесени рекомендуется стирать коврик и шторку хотя бы 2-3 раза в месяц.

10. Увлажнитель и осушитель воздуха

Причиной непрекращающихся чихов могут быть осушители или увлажнители воздуха.Так, слишком сухой воздух сушит слизистую оболочку носа, облегчая попадание туда пылевых частиц и микроорганизмов. С другой стороны, слишком влажный воздух провоцирует рост этих самых микроорганизмов в атмосфере, что также провоцирует развитие чихательного рефлекса.

Источник: http://headinsider.net/
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