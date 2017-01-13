10 вещей в вашем доме которые заставляют вас чихать

1. Аромалампы и свечи





Свечи с ароматом лаванды или сандалового дерева создадут неповторимую атмосферу в вашей комнате. Но за такое удовольствие некоторым людям придется поплатиться здоровьем. Оказывается, свечки с ароматизаторами содержат вещества, которые могут вызывать аллергию, симптомом которой является чихание.





2. Пылесос





Пылесос – прибор, который разносит по дому много пыли. Фильтры пылесосов подлежат замене каждые 4-6 месяцев. Если этого не делать, то при каждой уборке в воздух будут выбрасываться пылевые частицы. Которые попадут в дыхательные пути и станут причиной чихания.





3. Сквозняки





Вдыхание прохладного воздуха может вызвать у вас чихание. Вы начинаете чихать, как только слизистые оболочки раздражаются, в том числе и холодным воздухом.





4. Цветы





Обилие цветов (в том числе и в горшках) в комнате может стать причиной аллергии. А всему виной цветочная пыльца, которая у некоторых людей вызывает приступ аллергии с чиханием, покраснением глаз, обильным слезотечением и другими симптомами. При этом вовсе не обязательно избавляться от всех цветов. В большинстве случаев достаточно будет просто уменьшить их количество.





5. Мягкие игрушки





Плюшевый мишка и другие мягкие игрушки могут вызвать симптомы аллергии, в частности, чихание. Во-первых, эти изделия впитывают в себя много пыли, а во-вторых, они могут быть изготовлены из материалов, вызывающих аллергию. Если вы заметили подобную симптоматику с покупкой мягких игрушек, то желательно от них избавиться.





6. Солнечные лучи





Вы будете удивлены, но подобно холодному воздуху, солнечные лучи также являются провокатором чихания. Вы можете заметить, как перейдя в комнату на солнечной стороне или раздвинув шторы, вы начинаете чихать.





7. Утренняя зарядка





И не только утренняя… Физические нагрузки способны спровоцировать чихательный рефлекс. Особенно если вы подвержены различным аллергиям, то упражнения могут вызывать чихание.





8. Подушки и мягкие изголовья





Мягкие изголовья кроватей и пуховые подушки – потенциальные враги вашего носа и легких. А все потому, что изголовья собирают много пыли, с которой непосредственно соприкасается ваш нос. А пух для многих людей является мощнейшим аллергеном.





9. Коврики в ванной





Из-за большой влажности и высокой температуры в ванной комнате хорошо размножается плесень, являющаяся сильным аллергеном. Часто плесень возникает на половиках в ванной комнате и шторках. Для того чтобы избежать размножения плесени рекомендуется стирать коврик и шторку хотя бы 2-3 раза в месяц.





10. Увлажнитель и осушитель воздуха





Причиной непрекращающихся чихов могут быть осушители или увлажнители воздуха.Так, слишком сухой воздух сушит слизистую оболочку носа, облегчая попадание туда пылевых частиц и микроорганизмов. С другой стороны, слишком влажный воздух провоцирует рост этих самых микроорганизмов в атмосфере, что также провоцирует развитие чихательного рефлекса.



