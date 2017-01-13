Эксперты назвали пользу апельсинового сока

Такой напиток обладает ярко выраженным кисло-сладким вкусом и наличием мякоти.

Немногие способны отрицать тот факт, что сок апельсина несет огромную пользу нашему организму.

Свежевыжатый сок из плодов апельсинового дерева содержит немалое количество витаминов A и C. В меньшей степени в составе сока присутствуют некоторые витамины группы B, K и E, а также многие другие полезные вещества.

Витамин C, содержащийся в напитке способен улучшить иммунитет, избавить от усталости и укрепить кровеносные сосуды. Также в составе комплексной терапии сок апельсина способен помочь преодолеть атеросклероз и гипертонию.

Помимо всего прочего, сок из плодов апельсина рекомендуют людям с болезнями суставов, легких, печени и кожи, а также страдающих анемией.

Недавние результаты исследований показали, что апельсиновый сок помогает бороться с остеопорозом. Тем не менее, ученым пока еще не удалось узнать какой именно из компонентов этого напитка оказывает влияние на болезнь.

Также удалось установить, что лечебное воздействие на костную ткань оказывает грейпфрутовый сок. А сок из красного апельсина помогает бороться с ожирением.



