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Леди
Красота и здоровье
12 января 17, 12:33
Нельзя есть после 6 вечера - миф или реальность?
еда
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Многие из нас, садясь на диету, спрашивают себя, а стоит ли ограничивать свой организм в пище, после шести часов вечера? Способствует это похудению, или же наоборот приносит вред нашему организму?
Многие специалисты считают, что питаться лучше всего часто и понемногу, чтобы не переедать. А легкая и здоровая пища даст Вам такой необходимый заряд энергии и сил для активности на протяжении всего трудового дня.
 
А вот ограничения в еде после шести вечера, могут стать причиной развития стресса и эмоционального напряжения. От нескольких яблок, стакана молока с ложечкой меда или кефира не будет ничего, кроме пользы. Вы почувствуете только психологическое удовлетворение от приема пищи.
 
Кроме того, для эффективного похудения очень полезно включать в свой рацион свежевыжатые соки. Лучше всего пить яблочный или апельсиновый сок.
 
Но если Вы все же решили отказаться от приемов пищи вечером, делайте подобное только в том случае, если отказ от ужина не вызывает у Вас дискомфорта. Тем более, что набрать лишний вес от стакана кефира или одного-единственного яблока Вы точно не сможете.
 
А вот отказав себе в легком перекусе, Вы рискуете не выдержать и переесть уже на следующий день во время завтрака.

Источник: http://ladyhealth.com.ua/
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