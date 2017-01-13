Нельзя есть после 6 вечера - миф или реальность?

Многие специалисты считают, что питаться лучше всего часто и понемногу, чтобы не переедать. А легкая и здоровая пища даст Вам такой необходимый заряд энергии и сил для активности на протяжении всего трудового дня.

А вот ограничения в еде после шести вечера, могут стать причиной развития стресса и эмоционального напряжения. От нескольких яблок, стакана молока с ложечкой меда или кефира не будет ничего, кроме пользы. Вы почувствуете только психологическое удовлетворение от приема пищи.

Кроме того, для эффективного похудения очень полезно включать в свой рацион свежевыжатые соки. Лучше всего пить яблочный или апельсиновый сок.

Но если Вы все же решили отказаться от приемов пищи вечером, делайте подобное только в том случае, если отказ от ужина не вызывает у Вас дискомфорта. Тем более, что набрать лишний вес от стакана кефира или одного-единственного яблока Вы точно не сможете.

А вот отказав себе в легком перекусе, Вы рискуете не выдержать и переесть уже на следующий день во время завтрака.



