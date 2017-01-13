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Леди
Красота и здоровье
12 января 17, 12:35
6 советов для красивых и здоровых волос
волосы
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Блестящие красивые волосы – это тот тренд, который никогда не покинет моду, вот почему женщинам так интересно, как добиться блеска волос в домашних условиях.
Как добиться блеска волос в домашних условиях?
 
Отметим сразу, что прямые волосы всегда блестят лучше, чем кудрявые и это неудивительно, ведь блеск – это отражение света от гладких поверхностей. Выровнять ваши волосы и, соответственно, сделать их более блестящими помогут маски для волос.
 
Например, если вы брюнетка, то можете сделать следующую маску из кофе. Возьмите 2 столовые ложки молотого кофе, заварите их стаканом кипятка и процедите. Отвар (он должен быть еще теплым) нанесите на влажные вымытые волосы, утеплите волосы шапочкой и оставьте маску на 30 минут. Голову вымойте с мягким шампунем.
 
Добиться блеска волос в домашних условиях вам помогут и следующие советы:
 
1. Постоянно пользуйтесь кондиционером, причем наносите его во время процедур в ванне – пар поможет волосам раскрыться и полезные вещества с легкостью проникнут в них.
 
2. Нельзя мыть волосы горячей водой, она повредит их структуру и о блеске можно будет забыть.
 
3. Не пользуйтесь очень часто высокотемпературными приборами для укладки.
 
4. Пользуйтесь такими стайлинговыми средствами, как лосьон или мусс, ведь они способны создать на волосах защитное покрытие.
 
5. Не забывайте регулярно подстригать секущиеся кончики, ведь такие волосы никогда блестеть не будут.
 
6. Ну и, конечно же, не забывайте про здоровое питание на каждый день, ведь здоровые волосы и выглядеть будут соответственно. Диета обязательно должна быть сбалансированной, с наличием свежих овощей и фруктов.

Источник: http://ladyhealth.com.ua/
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