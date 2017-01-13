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Леди
Красота и здоровье
12 января 17, 12:47
3 главных совета по уходу за зубами
зубы
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Как правило, основные тербования ухода за зубами известны нам еще с детства, но все же довольно много людей интересуются вопросом «что делать, если болит зуб?».
Как видим, неправильный уход за «белыми жемчужинками» способен спровоцировать множество проблем с зубами и деснами.
 
Любой стоматолог, конечно же, подскажет вам после процедур, что нужно делать, дабы рецидивов с зубной болью не было. Мы же обобщим все правила и поведаем вам о некоторых тонкостях ухода за всей полостью рта.
 
Первым делом, для ухода за зубами необходимо правильно подобрать зубную пасту и щетку. Зубную пасту вы можете подбирать по личным предпочтениям, самое главное, чтобы в ней содержался фтор. Что же касается щетки, то не забывайте менять ее каждые 3 месяца, а если она потеряет привычный внешний вид в процессе эксплуатации, то и раньше. Обязательно менять щетку следует после перенесенной болезни, вроде гриппа.
 
Чистить зубы следует, как минимум, 2 раза в день, причем продолжительность чистки должна быть не менее 3 минут. Жевательные поверхности зубов следует чистить при помощи возвратно-поступательных движений, внутренние и наружные поверхности – при помощи «выметающих», от десны к зубу. Не забывайте чистить и язык, комбинируя возвратно-поступательные и выметающие движения.
 
Если под ручкой нет зубной щетки, то обязательно используйте после трапезы флосс (зубную нить). Намотайте вокруг средних пальцев рук приблизительно 40 см нити таким образом, чтобы между ними оставался натянутый участок в 2-3 см.
Нить введите между зубами, аккуратно сделайте несколько движений от десны к верху зуба. Разматывайте нить по мере ее использования, ведь для каждого межзубного промежутка должен использоваться свой участок флосса.

Источник: http://ladyhealth.com.ua/
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