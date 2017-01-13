Народные методы борьбы с нежелательными волосами

Необходимо сразу отметить, что народные способы, приведенные в данной статье, предназначены для удаления волос на ногах, а вот если вам необходимо удалить волоски в интимных зонах или же на лице, то лучшего варианта, нежели триммер Braun не существует. Это устройство способно осуществлять точечную эпиляцию, вот почему с его помощью вы даже можете придать форму вашим бровям.

Домашние виды эпиляции могут осуществляться с применением различных растительных компонентов. Так, довольно широко распространен способ удаления волос при помощи семян крапивы двудомной. Необходимо взять 40 г толченых семян и смешать их со 100 мл растительного масла, а потом оставить смесь на 2 недели для настаивания. Средство потом процедите и небольшими дозами наносите на проблемные участки. Обратите внимание на то, что данную процедуру следует делать не чаще двух раз в день.

Как избавиться от нежелательных волос при помощи орехов? Возьмите зеленый грецкий орешек и разрежьте его на половинки, теперь просто проведите ими по проблемным участкам, чтобы волоски смочились соком. Такую процедуру можно делать 2-3 раза в день.

И самое главное – перед применением любых растительных средств, предварительно сделайте тест на аллергию, нанеся немного состава на внутреннюю поверхность локтя. Если спустя сутки не появилась аллергическая реакция, то вы можете использовать данное средство.



