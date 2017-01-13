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Леди
Красота и здоровье
12 января 17, 12:49
Народные методы борьбы с нежелательными волосами
ноги
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Современные женщины желают иметь волосы только там, где делают прическу, вот почему им всем очень интересно, как избавиться от нежелательных волос.
Необходимо сразу отметить, что народные способы, приведенные в данной статье, предназначены для удаления волос на ногах, а вот если вам необходимо удалить волоски в интимных зонах или же на лице, то лучшего варианта, нежели триммер Braun не существует. Это устройство способно осуществлять точечную эпиляцию, вот почему с его помощью вы даже можете придать форму вашим бровям. 
 
Домашние виды эпиляции могут осуществляться с применением различных растительных компонентов. Так, довольно широко распространен способ удаления волос при помощи семян крапивы двудомной. Необходимо взять 40 г толченых семян и смешать их со 100 мл растительного масла, а потом оставить смесь на 2 недели для настаивания. Средство потом процедите и небольшими дозами наносите на проблемные участки. Обратите внимание на то, что данную процедуру следует делать не чаще двух раз в день.
 
Как избавиться от нежелательных волос при помощи орехов? Возьмите зеленый грецкий орешек и разрежьте его на половинки, теперь просто проведите ими по проблемным участкам, чтобы волоски смочились соком. Такую процедуру можно делать 2-3 раза в день.
 
И самое главное – перед применением любых растительных средств, предварительно сделайте тест на аллергию, нанеся немного состава на внутреннюю поверхность локтя. Если спустя сутки не появилась аллергическая реакция, то вы можете использовать данное средство.

Источник: http://ladyhealth.com.ua/
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