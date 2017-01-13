7 жирных продуктов, полезных для организма

Они участвуют в работе мозга, необходимы сердечно-сосудистой системе, они помогают нам оставаться молодыми и красивыми. И без них организму никак не обойтись. Вопрос только в мере…





Яйца

Их провозгласили вредной едой, поскольку в желтках содержится чересчур много холестерина (71% от дневной дозы). Однако ученые выяснили, что холестерин из яиц не влияет на уровень этого вещества в организме человека. В общем, яйца снова стали полезным продуктом, содержащим витамины и минералы.





Авокадо

Аллигаторова груша содержит 77% жиров. В основном это олеиновая кислота, что славится своим положительным влиянием на сердце. К тому же в авокадо много калия, что тоже немаловажно для сердечной деятельности. Ученые выяснили, что холестерин из яиц не влияет на уровень этого вещества в организме человека





Сыр

Вкусный и питательный продукт – и с этим не поспоришь! Он содержит кальций, витамин В12, фосфор и еще много всего полезного. Однако доктора не рекомендуют слишком им увлекаться – все-таки сыр признан продуктом, повышающим уровень холестерина. Однако ломтик-другой раз в три дня – точно не повредит!





Черный шоколад

Это лакомство содержит 65% жира и более половины дневной дозы многих микроэлементов – железа, магния, меди, марганца. К тому же в черном шоколаде антиоксидантов больше, чем в чернике.

Последние исследования радуют: шоколад предохраняет от сердечных приступов и помогает работе мозга. Ну и мы с тобой знаем: шоколад – отличный антидепрессант.

Черный шоколад содержит 65% жира и более половины дневной дозы железа, магния, меди, марганца





Оливковое масло первого отжима

Еще один жирный продукт, о пользе которого трудно спорить. Оливковое масло содержит витамины Е и К, является источником мощных антиоксидантов, способных устранять воспаления.

Также этот продукт снижает уровень «плохого» холестерина, понижает кровяное давление, защищает от болезней сердечно-сосудистую систему.





Рыба жирных сортов

В лососе, форели, скумбрии, сардине, сельди содержатся ценные жирные кислоты омега-3 и белок высокого качества. Вообще всем людям после 30 лет просто необходимо включать жирную рыбу в свой рацион. Вещества, содержащиеся в ней, предохраняют организм от сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, старческого слабоумия и многих других хворей.

Оливковое масло снижает уровень «плохого» холестерина, понижает кровяное давление, защищает от болезней сердечно-сосудистую систему





Жирный йогурт

В общем, этот продукт в оправдании тоже не нуждается. Его можно назвать продуктом красоты: йогурт помогает коже и волосам оставаться здоровыми. Йогурты содержат полезные бактерии-пробиотики, которые заботятся об иммунной системе.

Вот только йогурты должны быть правильными: не содержать сахара, вкусовых усилителей, загустителей и прочего. И срок хранения – около недели, а никак не месяц, что значится на упаковке.



