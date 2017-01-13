Омолаживающие маски для лица: ТОП-5 масок на основе меда

Полезные свойства меда известны всем уже много лет. Мед – это не только спасатель при простуде, кашле, депрессии, но и хороший помощник, когда нужен уход за кожей лица. Кстати, сама Клеопатра регулярно использовала мед для своих косметических процедур.





Уход за кожей лица





Мед хорошо воздействует на проблемные зоны лица. Мед – отличное средство для того, чтобы:





Глубоко увлажнять обезвозженную кожу

Питать сухую кожу

Восстанавливать липидный слой сухой и потрескавшейся кожи

Глубоко очищать поры

Улучшать цвет лица

Ухаживать за зрелой кожей

Бороться с возрастными изменениями

Повышать сопротивляемость кожи вредным внешним факторам.

Ускорять регенерацию клеток

Омолаживающие маски для лица





Медовая маска прежде всего должна состоять из качественного меда. Этот продукт очень часто подделывают, выдавая обычный сахарный сироп с добавками за пчелиный нектар. Если вы собрались делать именно маску, а не пилинг, то мед должен быть жидким.





Перед нанесением омолаживающей маски для лица нужно очистить лицо от косметики и жира. Медовую маску лучше всего наносить на раскрытые поры. Этого можно добиться после принятия душа. Заканчивать процедуру нужно обязательно со смывания маски и нанесения крема для лица.





Как приготовить маски из меда: ТОП-5





Маска с медом и корицей. Мед в союзе с корицей оказывают стимулирующее действие на кожу. Эта маска улучшает кровообращение и снабжает кожу кислородом. Чтобы приготовить маску из меда нужно взять по чайной ложке меда и корицы, затем нанести на 20 минут и смыть теплой водой.





Маска с медом и яйцом . Благодаря составляющим яичного желтка и, конечно же, меда, эта маска сделает вашу кожу ровной и бархатной. Вам понадобиться 1 яйцо и ложка меда. Размешайте до однородной массы и нанесите на лицо, шею, зону декольте. Смойте через 20 минут.





Маска с медом и лимоном . Так как лимон имеет отбеливающие свойства, эта смесь поможет вам избавиться от пигментных пятен на лице. Нужно выжать две чайные ложки лимонного сока и смешать с одной ложкой меда. Если ваша кожа слишком сухая, то такую маску нельзя делать чаще, чем два раза в неделю. Также нужно быть осторожной с зоной вокруг глаз. Лимонная кислота может оказывать негативное воздействие.





Маска с медом и сметаной. Сметана и мед в комплексе обеспечивают коже интенсивное питание и омоложение. Органические кислоты, содержащиеся в обоих продуктах, разглаживают морщинки и устраняют дряблость кожи. Продукты нужно смешивать в равных пропорциях. Наносите маску из меда массажными движениями, а через 20 минут можете уже идти смывать.





Маска с медом и овсянкой . Самая простая и самая любимая всеми женщинами маска для лица. Она отлично очищает, увлажняет и омолаживает кожу. Смешайте по столовой ложке овсянки и меда. Нанесите и смойте через полчаса. Можете прибегнуть к контрастному умыванию.





Медовые маски очень просты в приготовлении и применении, а также недорогие. Если делать эти процедуры красоты регулярно, то ваше лицо будет всегда иметь свежий и ухоженный вид.





Будьте красивы!



