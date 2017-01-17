Что можно есть на ночь без вреда для фигуры

Какие нутриенты можно есть на ночь





Можно есть на ночь белки. Крайне нежелательно – жиры. И совсем нельзя - углеводы. Вот по такой убывающей схеме и нужно составлять меню для своего ужина. А теперь давайте пробежимся по основным продуктам, которые традиционно считаются подходящими для вечерней трапезы.





Фрукты и овощи?

От фруктов на ночь лучше воздержаться. Все они содержат сахар. Естественный, поддержанный клетчаткой, а потому не вызывающий экстренного выброса инсулина, как обычный сахар, но все-таки – сахар. Поэтому сладкие фрукты отложите лучше до утра.

Овощи. Если это сырые огурцы-помидоры, капуста, шпинат и т.д. – пожалуйста! Их можно есть на ночь. Но помните, что перебить сильный голод можно только очень хорошей порцией овощного салата. А ложиться спать с полным желудком, даже если это овощи, все-таки не стоит.

Тушеные овощи (свекла, например), а также винегрет с маслом – выбор «так себе», ведь в этом блюде есть жиры. К тому же тушеные овощи без хлеба или какого-то гарнира – блюдо на любителя. А добавив к овощам любой гарнир, мы неминуемо получаем углеводы, которые на ночь – табу.





Мясо?

К мясу в качестве ответа на вопрос «Что можно есть на ночь» у диетологов двоякое отношение. С одной стороны, даже небольшой кусочек мяса надолго лишает чувства голода. И это – плюс. Но даже нежирная курятина, без кожицы, переваривается не менее 2-3х часов. И это – минус. Ведь сон при работающем на-полную желудке вряд ли можно назвать полноценным отдыхом и восстановлением сил.

Чувство голода велико? И надежды на то, что удастся заснуть под звуки бурчания в животе мало? Тогда позвольте себе кусочек нежирного мяса. Курица (домашняя, естественно, зачем вам порция гормонов и стресса из порции курицы с птицефабрики?), индюшка, кролик вот, пожалуй, и весь перечень мясных блюд, которые можно есть на ночь. Жирная свинина – под запретом, тяжелая говядина – тоже.





Рыба на ночь?

Да, небольшой кусочек рыбы можно есть на ночь и не переживать за сохранность фигуры. Желательно – запеченной. Высокое содержание белка быстро утолит голод. Огромнейший плюс рыбы – быстрое усвоение. То есть, съедая за час до сна кусочек рыбы, можно быть уверенной в том, что голодное бурчание в животе не разбудит соседей за стеной. И в то же время максимум через 2 часа ваш желудок будет свободен.





Можно есть на ночь яйца?

Да, яйцо всмятку на ночь – фигуре не во вред. Яичный желток усваивается примерно минут за 40, белок немного дольше. У вас в памяти, как на сервере, хранятся данные о том, что яйца – чистый холестерин? Ерунда! Обновите свои файлы: ученые давно уже признали куриные яйца источником разнообразнейших полезностей для организма. Если не жарить, конечно, яичницу на сале…





Молоко и молочные продукты?

Горячее молоко с медом на ночь – естественное снотворное. И очень хороший способ избавиться от чувства голода. Но молоко – не самый легкий продукт для желудка. Если молоко нежирное, оно усвоится примерно через полтора-два часа. Жирное молоко потребует уже более двух часов на усвоение. Примерно такие же временные интервалы и у творога. Кстати, некоторые диетологи считают творог с овощами (но не фруктами!) идеальным ужином. Равно как и кисломолочные продукты, которые однозначно можно есть на ночь, будучи уверенной в том, что это – однозначно на пользу.







