Плюсы и минусы минеральной воды

Иногда можно приобрести новые болезни, более серьезные и опасные, чем те, против которых принималась минеральная вода. Без всяких ограничений пить можно только ту воду, которая имеет пометку «столовая питьевая вода». Она содержит солей не более 1 грамма в литре, не имеет специфического привкуса, хорошо утоляет жажду.





Разрешено употреблять для питья и лечебно-столовую воду. Она содержит от 2 до 8 граммов солей в литре. Но тут есть одно «но» — слабоминерализованную воду (2-2,5 г) можно пить до 1 -1,5 литра, а вот ту, что более насыщена солями — не более 2-3 стаканов в день.





Соленую лечебную минеральную воду принимать ежедневно уже нельзя. Количество солей и микроэлементов в ней - свыше 9-10 г на литр, поэтому пить ее следует только по рекомендации врача — по полстакана или стакану 3-4 раза в день в течение месяца.





К сожалению, такая «минералка» слишком доступна, поскольку для нее нет необходимости в получении рецепта. Между тем переизбыток солей в организме довольно опасен. Например, многие врачи связывают учащение случаев почечно- и желчнокаменной болезни именно с повседневным неумеренным употреблением минеральной воды.





Нужно быть особенно осторожными с водой, которая имеет в своем составе большое количество солей йода. Зачастую предельно допустимое количество этого микроэлемента для организма содержится в 1/3-1/2 стакана «минералки». Из-за незнания люди пьют такую воду ежедневно, бесконтрольно, тем самым провоцируют появление у себя различных заболеваний щитовидной железы.





Как правильно нужно выбирать минеральную воду в магазине и хранить ее?





Более полезна вода не из бутылки, а прямо из источника. Но если получить такую воду нет возможности, по крайней мере, старайтесь выбирать природную, а не искусственную воду. Сейчас продается много искусственно минерализованных вод. Они никакого отношения к минеральным водам не имеют. Для их производства в лучшем случае воду первоначально получат из артезианской скважины. Но чаще всего для нее используют обычную водопроводную воду, которую затем очищают. Из-за этого вода теряет не только вредные примеси, но и все природные соли и минералы. После этого воду насыщают солями. Таким образом, получается не активная живая среда, а просто солевой раствор.





Поэтому, если вы покупаете воду в бутылках, то покупайте природную, разлитую из известного источника, который находится в экологически чистом месте. Например, «Святой источник», «Нарзан», «Ессентуки», «Ясногорская».





При покупке обратите внимание на этикетку.





Она должна содержать информацию о производителе и о самой воде: ее составе, свойствах, показаниях для лечения, сроке хранения, дате розлива.





На этикетке должна быть указана дата и название лаборатории, в которой был проведен анализ. Согласно стандарту данные должны обновляться каждые 5 лет. Так что если на бутылке значится «2000», то такую воду лучше не приобретать.





Вода в стеклянных бутылках хранится до 2 лет, а в пластиковой таре — до 18 месяцев. Хранить бутылки с минеральной водой лучше при низких температурах от 4 до 14 градусов, в горизонтальном положении. Употреблять минеральную воду лучше в первые два месяца розлива. В этот период она сохраняет почти все свои полезные свойства.





Кому вообще не рекомендуется пить «лечебную минералку»?





Употреблять лечебную минеральную воду можно лишь при отсутствии противопоказаний. Например, хронического пиелонефрита, мочекаменной болезни и в период обострения различных желудочно-кишечных заболеваний. Атакже кардиопатии с сердечной недостаточностью, активного туберкулеза легких.





Но даже если у вас нет противопоказаний, и вы всерьез намерены поправить здоровье с помощью лечебных минеральных вод, обратиться за консультацией к врачу просто необходимо. Он должен объяснить, какую именно минеральную воду, какой температуры и по какой схеме вам следует принимать.





Минеральную воду широко используют в косметологии.





Некоторые женщины даже самостоятельно применяют ее для ухода за своей кожей.





Для жирной и комбинированной кожи лица подходят минеральные воды с высоким содержанием солей («Ессентуки», «Нарзан» и другие). Они уменьшают сальный блеск кожи, сужают ее поры, улучшают цвет лица. Слабоминерализованные воды — «Святой источник», «Золотой ключ» — тонизируют кожу и смягчают ее. Поэтому ими лучше пользоваться, если женщина имеет нормальную или сухую кожу.





Запомните, что минеральную воду следует использовать только дегазированную — без углекислого газа, так как он может вызвать раздражение кожи.





В домашних условиях можно приготовить лосьон с минералкой. Для приготовления лосьона следует довести до кипения 250 мл минеральной воды. Затем заварите в ней 2 столовые ложки травы. Для жирной и комбинированной кожи можно использовать крапиву, ромашку или календулу. Для сухой и нормальной кожи — березовые листья. Отвар следует настаивать в закрытой емкости в течение 20-30 минут, после чего процедить. Хранить такой лосьон следует в холодильнике не больше 5 дней. Каждый раз после умывания протирать им кожу.