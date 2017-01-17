Подборка самых полезных чаев для организма

Исследования показали, что некоторые виды чая являются хорошей профилактикой рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета. Некоторые виды чая помогут в борьбе с лишним весом и повысят умственную активность. Мы расскажем о 10 видах чая и о пользе каждого из них.





Сладкий чай из Южной Африки. Листья кустарника аспалатуса линейного собирают, измельчают, оставляют бродить и сушат. Ройбос используют для лечения головных болей, бессонницы, астмы, экземы, гипертонии, аллергии. В чае нет кофеина и его можно пить в любое время суток.





Каркаде делается из высушенных цветков гибискуса. Он используется для снижения артериального давления и для стимуляции аппетита. Также каркаде является мягким слабительным. Исследования обнаружили, что некоторые химические вещества гибискуса могут работать как антибиотики, убивая болезнетворные бактерии и паразитов.





Эхинацея – растение, которое применяют для изготовления различных лекарств. Чай из эхинацеи поможет уменьшить воспаление и укрепить иммунитет. Эхинацея борется с простудой, мигренью, диспепсией и некоторых кожных заболеваний.





Ромашковый чай на протяжении многих веков используют в медицине. Он имеет мягкий седативный эффект и помогает справится с бессонницей, стрессом и чувством тревоги. Также он хорошо влияет на иммунную систему. Антиоксиданты в ромашке помогут в борьбе с осложнениями сахарного диабета, такие как слепота и повреждение почек.





Чай из корня имбиря может избавить вас от тошноты, снизить воспалительные процессы, улучшить кровообращение. Такой чай принято пить при простуде, во время стресса. И даже на репродуктивную функцию и иммунитет такой чай влияет положительно. Однако много имбирного чая может спровоцировать проблемы с пищеварением и бессонницу.





Пуэр — постферментированный чай, производство которого включает в себя процесс ферментации и длительного хранения или старения чая при повышенной влажности. Чем дольше созревает пуэр, тем лучше его свойства и вкус. Пуэр имеет низкое содержание кофеина и помогает снизить уровень холестерина.





Улун является частично ферментированным чаем. Он используется для стимуляции мозговой деятельности. Также улун снижает риск развития рака, кариеса, остеопороза.





В белом чае больше всего антиоксидантов. Белый чай может противостоять раку, болезням сердца и инсульту. Также белый чай улучшает состояние зубов и борется с зубным камнем (подробнее).





Черный чай делают из ферментированных чайных листьев и такой чай имеет самое высокое содержание кофеина. Исследования показали, что черный чай может защитить легкие курильщиков. Конечно же, лучше всего бросить эту пагубную привычку, тем не менее для пассивных курильщиков это хорошая новость.





Зеленый чай богат антиоксидантами, которые являются хорошей профилактикой различного вида рака. Кроме того зеленый чай помогает сбросить лишний вес, снижает уровень стресса и риск развития болезни Альцгеймера и Паркинсона.



