4 продукта, которые одобрит любой диетолог

Пищевые семена конопли





Не переживайте, те семена конопли, которые вы сможете купить в магазине здорового питания, не имеют ничего общего с наркотическими веществами. Этот суперфуд одобряют диетологи, а вкус его похож на ореховый. Семена конопли полезны тем, что на 100 г продукта приходится 33-35 г растительного белка, который отлично усваивается нашим организмом. Диетологи ценят этот продукт за ценный витаминный состав: большое количество витамина Е, железа, магния, цинка, марганца, кальция, калия, серы, фосфора, которые отлично усваиваются благодаря содержащимся в семенах жирным кислотам.

Семена конопли необходимо добавлять в теплые или холодные блюда, например, каши, салаты, супы, десерты и т.д. В день можно съедать до 2-х столовых ложек.





Масло гхи





Еще один полезный продукт, который можно найти в холодильнике у диетолога. Масло гхи – это очищенное коровье масло, в котором нет примесей и воды. Продукт получают путем перетапливания на медленном огне качественного сливочного масла, в процессе чего из масла удаляются белковые примеси и влага, оставляя только жир в чистом виде.





Диетологи говорят, что этот суперфуд – это не только универсальное пищевое масло, но и лекарство, которое полезно тем, кто имеет проблемы с ЖКТ, ослабленным иммунитетом и частыми мигренями.

Миндальное молоко





Это продукт из настоящего миндаля. В этом суперфуде содержится кальций, магний, цинк, марганец, железо, фосфор и селен. И все они прекрасно усваиваются, потому что орехи предварительно замачивались и измельчались. К тому же, 1 стакан миндального молока содержит всего 40 калорий, поэтому продукт подойдет тем, кто следит за своим весом.

Из миндального молока можно делать йогурты, добавлять в овощные крем-супы, готовить коктейли с добавлением сезонных ягод и фруктов.

Пчелиный хлеб





Еще один продукт, который точно найдется на кухне у диетолога. Второе название перга - пыльца-обножка, собранная пчёлами с цветков растений, сложенная и утрамбованная в соты, залитая сверху мёдом. Этот суперфуд содержит в 20 раз больше витамина А, нежели морковь, а также восстанавливает нормальную деятельность желудочно-кишечного тракта, печени, щитовидной железы, улучшает кровообращение, препятствует интоксикации вредными промышленными веществами и нитратами.



