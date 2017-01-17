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Леди
Красота и здоровье
14 января 17, 10:59
4 продукта, которые одобрит любой диетолог
диета
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Диетологи – люди, которые знают все о вредных свойствах продуктов, поэтому в их холодильнике вы точно не найдете маргариновых тортов, полуфабрикатов и молочного шоколада.
Пищевые семена конопли

Не переживайте, те семена конопли, которые вы сможете купить в магазине здорового питания, не имеют ничего общего с наркотическими веществами. Этот суперфуд одобряют диетологи, а вкус его похож на ореховый. Семена конопли полезны тем, что на 100 г продукта приходится 33-35 г растительного белка, который отлично усваивается нашим организмом. Диетологи ценят этот продукт за ценный витаминный состав: большое количество витамина Е, железа, магния, цинка, марганца, кальция, калия, серы, фосфора, которые отлично усваиваются благодаря содержащимся в семенах жирным кислотам.
Семена конопли необходимо добавлять в теплые или холодные блюда, например, каши, салаты, супы, десерты и т.д. В день можно съедать до 2-х столовых ложек.

Масло гхи

Еще один полезный продукт, который можно найти в холодильнике у диетолога. Масло гхи – это очищенное коровье масло, в котором нет примесей и воды. Продукт получают путем перетапливания на медленном огне качественного сливочного масла, в процессе чего из масла удаляются белковые примеси и влага, оставляя только жир в чистом виде.

Диетологи говорят, что этот суперфуд – это не только универсальное пищевое масло, но и лекарство, которое полезно тем, кто имеет проблемы с ЖКТ, ослабленным иммунитетом и частыми мигренями.
 
Миндальное молоко

Это продукт из настоящего миндаля. В этом суперфуде содержится кальций, магний, цинк, марганец, железо, фосфор и селен. И все они прекрасно усваиваются, потому что орехи предварительно замачивались и измельчались. К тому же, 1 стакан миндального молока содержит всего 40 калорий, поэтому продукт подойдет тем, кто следит за своим весом.
Из миндального молока можно делать йогурты, добавлять в овощные крем-супы, готовить коктейли с добавлением сезонных ягод и фруктов.
 
Пчелиный хлеб

Еще один продукт, который точно найдется на кухне у диетолога. Второе название перга - пыльца-обножка, собранная пчёлами с цветков растений, сложенная и утрамбованная в соты, залитая сверху мёдом. Этот суперфуд содержит в 20 раз больше витамина А, нежели морковь,  а также восстанавливает нормальную деятельность желудочно-кишечного тракта, печени, щитовидной железы, улучшает кровообращение, препятствует интоксикации вредными промышленными веществами и нитратами.

Источник: http://4mama.com.ua/
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