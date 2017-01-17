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Леди
Красота и здоровье
14 января 17, 11:01
Диета от депрессии: как полноценно питаться и худеть
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Диета от депрессии – это возможность питаться вкусно, полезно и терять вес!
Каждая женщина знает, что любая диета зачастую сопровождается плохим настроением! Мы чувствуем невыносимый голод, нас раздражают вкусные запахи, которые доносятся из соседней комнаты, ресторана и просто витают на улице! У нас нет сил и настроя на работу, хочется просто лежать и ждать, когда закончатся 7 мучительных дней, и весы наконец-то покажут заветную цифру!

Диета от депрессии: ТОП-4 совета для тех, кто хочет сбросить вес

Диета рассчитана на 7 дней, но не более!

Сбалансированное питание

Если мы сидим на диете, у нас всегда плохое настроение, так как организм не получает достаточное количество витаминов и микроэлементов.  Диета от депрессии должна быть сбалансированной. У вас есть 5 приемов пищи: 3 основных приема и 2 перекуса. Утро обязательно начинаем с вкусного и полезного завтрака, чтобы настроиться на новый день!

Варианты завтраков:

-овсянка на воде с фруктами
-яичница с овощами (не чаще 2 раз в неделю)
-кукурузная каша на воде с тертым сыром
-запаренная гречка с небольшим количеством сливочного масла

Эти завтраки не только полезные, но и вкусные! Выбирайте любой, наслаждайтесь и теряйте вес!

Варианты обедов:

-овощной суп и морская капуста на второе
- семга на гриле и овощной салат с небольшим количеством оливкового масла
-дикий рис с овощами

Варианты ужинов:

-куриное филе в духовке с овощами
-семга на пару и овощной салат
-тушеные сезонные овощи (баклажаны, кабачки, грибы и т.д.)

Термическая обработка

Жареные и копченые продукты очень калорийны, поэтому диета от депрессии – это блюда, запеченные в духовке, приготовленные на пару либо гриле. Уверяем вас, картофель в духовке будет намного вкуснее жареного варианта, если вы помоете его, добавите немного растительного масла, специй по вкусу и выложите на противень запекаться целиком. Также можно запекать овощи, рыбу, мясо и т.д.

Рацион до 2000 ккал

Исключаем из рациона питания все вредные продукты и считаем калории! Ваш рацион питания не должен превышать 2000 ккал! В этом случае вес будет уходить постепенно, а также не будет проблем со здоровьем и внешним видом.

Продукты от депрессии

Диета от депрессии включает в себя продукты, которые способны поднять настроение. Рекомендуем экспериментировать на кухне с яркими овощами и фруктами. Готовьте простой салат: огурец, помидор, болгарский перец, оливки, немного оливкового масла и бальзамического уксуса. Вы получите в тарелке разноцветное блюдо.

Также включите в рацион питания другие продукты, которые способны стимулировать выработку гормона счастья: морская капуста, рыба, банан, творог, грибы, орехи, бобовые и печень! Эти продукт благотворно влияют на настроение и фигуру.

Готовьте пищу сами, экспериментируйте и худейте правильно! 

Источник: http://sunny7.ua/
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