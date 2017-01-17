Диета от депрессии: как полноценно питаться и худеть

Каждая женщина знает, что любая диета зачастую сопровождается плохим настроением! Мы чувствуем невыносимый голод, нас раздражают вкусные запахи, которые доносятся из соседней комнаты, ресторана и просто витают на улице! У нас нет сил и настроя на работу, хочется просто лежать и ждать, когда закончатся 7 мучительных дней, и весы наконец-то покажут заветную цифру!





Диета от депрессии: ТОП-4 совета для тех, кто хочет сбросить вес





Диета рассчитана на 7 дней, но не более!





Сбалансированное питание





Если мы сидим на диете, у нас всегда плохое настроение, так как организм не получает достаточное количество витаминов и микроэлементов. Диета от депрессии должна быть сбалансированной. У вас есть 5 приемов пищи: 3 основных приема и 2 перекуса. Утро обязательно начинаем с вкусного и полезного завтрака, чтобы настроиться на новый день!





Варианты завтраков:





-овсянка на воде с фруктами

-яичница с овощами (не чаще 2 раз в неделю)

-кукурузная каша на воде с тертым сыром

-запаренная гречка с небольшим количеством сливочного масла





Эти завтраки не только полезные, но и вкусные! Выбирайте любой, наслаждайтесь и теряйте вес!





Варианты обедов:





-овощной суп и морская капуста на второе

- семга на гриле и овощной салат с небольшим количеством оливкового масла

-дикий рис с овощами





Варианты ужинов:





-куриное филе в духовке с овощами

-семга на пару и овощной салат

-тушеные сезонные овощи (баклажаны, кабачки, грибы и т.д.)





Термическая обработка





Жареные и копченые продукты очень калорийны, поэтому диета от депрессии – это блюда, запеченные в духовке, приготовленные на пару либо гриле. Уверяем вас, картофель в духовке будет намного вкуснее жареного варианта, если вы помоете его, добавите немного растительного масла, специй по вкусу и выложите на противень запекаться целиком. Также можно запекать овощи, рыбу, мясо и т.д.





Рацион до 2000 ккал





Исключаем из рациона питания все вредные продукты и считаем калории! Ваш рацион питания не должен превышать 2000 ккал! В этом случае вес будет уходить постепенно, а также не будет проблем со здоровьем и внешним видом.





Продукты от депрессии





Диета от депрессии включает в себя продукты, которые способны поднять настроение. Рекомендуем экспериментировать на кухне с яркими овощами и фруктами. Готовьте простой салат: огурец, помидор, болгарский перец, оливки, немного оливкового масла и бальзамического уксуса. Вы получите в тарелке разноцветное блюдо.





Также включите в рацион питания другие продукты, которые способны стимулировать выработку гормона счастья: морская капуста, рыба, банан, творог, грибы, орехи, бобовые и печень! Эти продукт благотворно влияют на настроение и фигуру.





Готовьте пищу сами, экспериментируйте и худейте правильно!



