8 вредных привычек, которые приводят к болезням

Есть на бегу

Тщательно пережевывая пищу, вы помогаете не только обществу, но и себе. Дело в том, что процесс переваривания пищи начинается вовсе не в желудке, а во рту. Поэтому чем тщательнее вы прожуете пищу, тем полезнее это будет для органов пищеварения. Есть и еще один довод в пользу длительного жевания. Слюна содержит фермент амилазу, который помогает расщеплять углеводы. То есть у тех, кто не ленится поработать челюстями, уровень сахара в крови повышается постепенно и поджелудочная не испытывает лишних нагрузок.

Ну а тем, кто хочет похудеть, и вовсе не стоит пренебрегать долгим жеванием. И дело не только в том, что, жуя, вы потратите несколько лишних калорий. Японские ученые установили связь между спешкой во время еды и лишним весом. Вероятность набрать лишний вес для мужчин, привыкших быстро поглощать пищу, составляет 84% по сравнению с людьми, которые едят «с чувством, толком, расстановкой». Для женщин этот риск - в два раза больше. А у тех, кто ест быстро и не останавливается до тех пор, пока не почувствует, что насытился, риск поправиться больше в три раза! Причины этого кроются в сбое сигнальной системы, которая должна предупредить организм о том, когда нужно перестать есть. Привычка есть быстро, «сбивает» нормальную работу сигнальной системы, которая должна передавать мозгу сигнал прекратить есть, когда желудок наполнился. Если вы едите быстро, желудок наполняется быстрее, чем пищеварительная система способна выработать нужный сигнал. И вы съедаете больше, чем нужно.

А еще жевание помогает сохранить зубы здоровыми. При жевании на зубы оказывается очень сильное давление - от 20 до 120 кг в зависимости от вида пищи. Это давление оказывает усиление кровотока в деснах, что является хорошей профилактикой пародонтита.

Так что не торопитесь и помните о том, что на каждый кусочек пищи должно приходиться не менее 20 жевательных движений.

Пересаливать пищу

Небольшое количество соли необходимо для нормального функционирования организма. Но, чтобы избежать проблем со здоровьем, вам нужно всего лишь около одного миллиграмма натрия в день или четверть чайной ложки соли. А все, что вы получаете сверх этой нормы, может существенно навредить вашему организму. Почки могут не справиться с излишками соли, которые постепенно накапливаются, задерживая воду в сосудах, что вызывает отеки и повышение артериального давления. Именно поэтому медики советуют особенно внимательно следить за потреблением соли людям с ишемической болезнью сердца, гипертоникам, тем, у кого есть неполадки в работе почек, а также женщинам на поздних сроках беременности.

Готовить на бульонных кубиках

Рекламные ролики советуют бросать кубик в кастрюльки с любой едой - варить на них рис, готовить пельмени или добавлять кубики к обычному мясному бульону. Может, это и добавит вкуса вашим блюдам, а вот пользы, - точно нет.

Первое, что подстерегает любителей бульонных кубиков, - это огромное количество соли - всего один кубик содержит треть дневной нормы. Еще одна опасность - обилие глютамата натрия. Эта пищевая добавка, усиливающая вкус продуктов, известна под кодом Е621. Ученые до сих пор не могут дать однозначного ответа относительно того, какие последствия для организма может вызвать большое количество этого вещества. Одни считают глютаматы вполне безопасными и даже думают, что добавка полезна для работы мозга, другие уверены, что Е621 - причина гастритов, язвы двенадцатиперстной кишки, может вызывать ухудшение зрения и увеличивать риск онкологических заболеваний.

Кстати, если бульонные кубики уже прочно вошли в ваш рацион, изгнать их из меню будет непросто! Ученые установили, что регулярное употребление растворимого бульона вызывает привыкание. После специй и соли, которыми насыщены быстрые супы, обычный бульон кажется слишком пресным.

Смотреть телевизор во время еды

Перед голубым экраном мы съедаем больше, даже если не голодны. Ученые из США нашли этому довольно интересное объяснение. Исследователи изучили влияние телевизора на привыкание к еде. Когда вы едите какое-то блюдо, рано или поздно вы наедаетесь им и перестаете есть. Однако, если в этот момент на столе появится новое кушанье, вы можете снова взяться за ложку. Удивительно, но телевизор действует подобно новому блюду. Во время просмотра телепередач внимание рассеивается, и вы не можете сконцентрироваться и как бы «запомнить» вкусовые ощущения от еды. То есть даже если вы едите что-то одно, под влиянием телевизора организм будет воспринимать каждый кусок, как «новинку». В ходе экспериментов ученые выяснили, что те, кто привык сочетать трапезу с просмотром телевизора, в среднем съедают на 500 ккал больше и едят примерно на 20 минут дольше, чем те, у кого на кухне места для голубого экрана не предусмотрено.

Забывать кастрюлю на плите

Чем меньше времени овощи проведут в воде, тем больше витаминов они сохранят. А раз так, тщательно следите за временем варки. Не стоит закладывать в кастрюлю все продукты одновременно. Мясу, чтобы полностью свариться, нужно около часа. Если положить его вместе с ломтиками картофеля, которые дойдут до готовности уже через 20-30 минут, последние потеряют почти все содержащиеся в них витамины.

Разогревать еду

При повторном нагревании растительного масла в нем образуются канцерогены. Считается, что эти вещества могут быть причиной злокачественных опухолей. Поэтому, если уж вы привыкли готовить на несколько дней вперед, прежде чем разогреть пищу, переложите ее в чистую сковородку и налейте нового масла.

Пренебрегать супом

Суп стимулирует выделение желудочного сока, именно поэтому его принято употреблять в качестве первого блюда. Суп улучшает пищеварение и помогает усвоению другой пищи. Стоит полюбить суп и тем, кто пытается похудеть.

Американские ученые провели любопытный эксперимент. Они разделили добровольцев на две группы и в течение нескольких месяцев кормили их одинаковыми продуктами. Однако для первой группы этот набор продуктов готовили в виде супа, а для второй подавали в качестве закусок и второго. Оказалось, что члены «суповой» группы в результате съедали почти на 1/3 меньше еды по сравнению с «закусочными». Объяснение простое - суп создает ощущение сытости, а в результате вы потребляете меньше калорий.

Есть на ночь

Диетологи уверены, перерыв между ужином и завтраком не должен быть менее 14 часов. Когда мы спим, в организме замедляется обмен веществ, поэтому тяжелая пища просто не успевает полностью перевариться.

Поэтому перед сном лучше отдавать предпочтение легким продуктам, которые успеют расщепиться до того, как вы отправитесь в постель. Быстрее всего перевариваются молочные продукты, омлеты и несладкие фрукты (яблоки, груши, апельсины). На их «переработку» организм тратит от 1 до 2 часов. Нежирная рыба, зеленые овощи, отварной картофель, каши и постная телятина задерживаются в желудке несколько дольше - на их переваривание необходимо 2-4 часа. А вот свинину, макароны, бобовые, жареные блюда, сельдь, семгу и другие жирные сорта рыбы лучше не есть позднее, чем за 4-6 часов до сна.