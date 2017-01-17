Заело одиночество?

Заедать свои проблемы - типично женская причуда. Вот что сделает мужчина, если его оставит любимая? Правильно, пойдет утешать горе в компании друзей. А безутешная барышня? Съест шоколадку. Одну, две, десяток... Затем наберет вес и, ужаснувшись изменениями в зеркале, решит, что «а теперь меня точно никто не полюбит!» и снова вернется к лучшему другу - холодильнику.



Шоколадный батончик и пирожные - только временная замена любви. Нет, конечно, можно махнуть на себя рукой, набрать дюжину килограммов, сменить 42-ой размер на 52-ой. Однако желание любить и быть любимой все равно останется. А новые переживания из-за последствий буйного чревоугодия станет еще более острым и болезненным.



Защитить себя... жиром?



В большей степени приступам жора подвержены одинокие молодые женщины, озабоченные своей внешностью. Отсутствие любви порождает уязвимость. Попытка защитить себя, как можно глубже спрятать личные проблемы приводит к появлению складок. «Под толщей жира я неуязвима» - эта мысль прячется в подсознании.



А еще, по мнению психологов, желание что-нибудь грызть и лопать маскирует сексуальный голод. Хороший доктор прописал бы в таком случае поцелуй на завтрак, страстные объятия на ужин, а не килограмм конфет.



Эндорфинный голод



Амурные страдания, тяжесть одиночества и неуверенность в себе - вот единственная причина увеличения веса (мы не говорим о причинах физиологических, вроде заболеваниях эндокринной системы). Вам знакомо ощущение волчьего голода, тяга уйти в пищевой «запой» и заесть проблемы вредной, калорийной пищей? Это голод не физиологический, а скорее душевный, когда в качестве лекарства выбирается еда. Да, она наполняет желудок, но все же не избавляет от душевной пустоты.

Почему так происходит? Переедание в состоянии стресса психологи объясняют тем, что человек, лишенный любви, получает самый доступный источник удовольствия - еду. Углеводы, как и любовь, секс, заставляют выделяться в кровь эндорфины - гормоны счастья - и мы, поглотив полкило конфеток, чувствуем необычную эйфорию и углеводное «опьянение».



На самом деле такой нетрадиционный метод восстановления настроения приемлем, но применять его желательно не дольше двух-трех дней. Длительное потакание собственным слабостям очень быстро перерастает в пищевую зависимость, создает новый повод для страдания - жир.

Но есть же и другие способы борьбы за счастье!



5 тезисов для женщины, любящей себя



1. В тяжелые дни (например, после ссоры с любимым) позвольте себе съесть ВСЕ, что потребует организм, что, как вам кажется, успокоит нервы. Не суть важно, будет это шоколад или жареная картошка. Для начала создайте комфортную обстановку. Ни в коем случае не ешьте на ходу: сами не заметите, что и сколько проглотили. Поставьте перед собой одну порцию. Разделите ее пополам. Одну половину (вроде как любимому) скормите собачке или смело отправьте в мусорное ведро. Растягивайте удовольствие, ешьте маленькими кусочками. А затем заприте холодильник от греха подальше на замок.



2. Поскольку душевное потрясение требует в первую очередь спокойствия, тишины и минимальной нагрузки (в том числе и на органы пищеварения), воздерживайтесь от обильной пищи. Пейте только воду и зеленый чай, грызите яблоки и сухофрукты.



3. Внимательно прислушивайтесь к себе: хотите ли вы действительно есть либо «закусить» плохое настроение. Отличный способ проверить - выпить стакан воды и подождать десять минут. Если желудок не просит еды, ни за что не заставляйте себя через силу.



4. Еще одна распространенная причина полноты одиноких людей - избыток свободного времени. Отчего-то многие пытаются «убить вечер», проведя его на пару с холодильником, вместо того, чтобы выбраться в люди. А ведь общение - лучшее лекарство. Особенно хорош вечер, проведенный в фитнес-клубе или тренажерном зале. Здесь можно убить сразу двух зайцев: и фигурку «отточить», и почувствовать себя неодинокой. А если посмотреть на накачанных мужчин, поигрывающих на тренажере бицепсами и трицепсами... мысли об одиночестве отпадут сами собой.



Найдите новое увлечение (боулинг, фотокросс, организация благотворительных сборов для детишек- сирот или - в конце концов - новую пассию). Это лишит вас часов, проведенных за пустым «времяубиванием» на территории пищеблока, добавит уверенности и... подарит то, чего не даст никакая калорийная булочка, - счастье.

«Худеют, когда еда становится не самой главной радостью в жизни» (Инна Гофф).



5. Ну а самый верный способ избавиться от противных складочек - любить. Это не значит безрассудочно отдаваться страсти, главное - любить себя. Остальное приложится само. Потому что женщину, не любящую себя, свое тело, невозможно полюбить. Ухаживайте за своим телом, дарите ему маленькие радости (шоппинг, красивая и сексуальная одежда, массаж, косметолог, спорт, солярий и пр.) - и оно не замедлит порадовать вас отражением в зеркале.