Как спастись от магнитных бурь

Уменьшить последствия погодных катаклизмов можно при помощи лекарственных средств. Существует линейка препаратов, созданных специально для этого, и аптекарю не составит труда подобрать для вас один из них. Но можно полечиться и самому - используя доступные травы и пряности. Справиться с катаклизмами помогут парагвайский мате, имбирь, корень солодки и листья мелиссы, убеждены медики, пишет novosti.ua.

Парагвайский мате

Главное действующее вещество - матеин - действует подобно кофеину: уменьшает интенсивность головной боли, снимает общую усталость и нервное возбуждение, а также способствует улучшению концентрации внимания и памяти. Но, в отличие от кофеина, он не обладает такими побочными эффектами, как бессонница и тахикардия, а также повышение уровня артериального давления (именно из-за них врачи и не рекомендуют спасаться от климатических перемен при помощи кофе). Поэтому если вы метеопат, запаситесь пачкой мате.

Имбирь

Эта специя содержит несколько сотен веществ, среди которых гингеролы, бета-каротин, капсацин, кофеиновая кислота, куркумин, а также практически все незаменимые аминокислоты. В комплексе они улучшают функции чувств восприятия и активизируют интеллект, а также снимают желудочно-кишечные спазмы, уменьшают дискомфорт в животе и чувство тошноты, из-за чего имбирь полезно добавлять в еду тем метеопатам, которые страдают "пищеварительной" формой метеозависимости.

Листья мелиссы

Содержат большое количество эфирных масел, которые эффективно успокаивают нервы и борются с бессонницей. Кроме этого, они благоприятно влияют на сердце, уменьшают болевые ощущения и, как и имбирь, устраняют тошноту и рвоту. Достать листья мелиссы можно в аптеке, употреблять 2-3 раза в день в виде настоя (3 чайные ложки на стакан кипятка, настаивать 15 минут), между приемами пищи.

Корень солодки

Содержит кумарины, которые уменьшают свертываемость крови (а при магнитных бурях она увеличивается, что может быть причиной "сосудистых катастроф"), поэтому настой корня солодки будет полезен всем метеочувствительным сердечникам. Кроме того, солодка содержит множество антиоксидантов, которые поддержат иммунитет. Кроме этого, это растение стимулирует выработку гормонов надпочечников, которые оказывают противовоспалительное действие и уменьшают ломоту в суставах. Экстракт корня солодки можно приобрести в аптеке.

Расписание магнитных бурь на январь:

17 января возможна магнитная буря уровня G1 (слабая)





18 января возможна магнитная буря уровня G1 (слабая)





19 января возможна магнитная буря уровня G1 (слабая)





20 января возможны возмущения магнитосферы Земли





21 января возможны возмущения магнитосферы Земли





22 января возможны возмущения магнитосферы Земли





23 января возможны возмущения магнитосферы Земли





24 января возможны возмущения магнитосферы Земли





25 января возможны возмущения магнитосферы Земли





26 января возможны возмущения магнитосферы Земли





27 января возможны возмущения магнитосферы Земли





28 января возможны возмущения магнитосферы Земли



