Жизнь после праздника: Полезные применения сосновым иголкам

Пожалейте ёлки и сосны: отдайте предпочтение «многоразовым» аналогам из пластика. И деревья пощадите, и дешевле выйдет. Не убедили? Ладно, тогда пусть хотя бы их служба будет не напрасной. Когда праздники кончатся, не спешите прощаться с хвойными, а аккуратно соберите их иголки. Ведь они могут здорово пригодиться. Из них получатся отличные…
1. Мульча
2. Средство от потливости ног
3. Растопка для камина или печи
4. Натуральный освежитель
5. Нейтрализатор неприятных запахов на кухне
Кухня – определённо самое ароматное место в доме. При том не всегда со знаком «плюс». К примеру, долгая кулинарная борьба с рыбой или бараниной может быстро наполнить всю квартиру не самой приятной аромакомпозицией. А вот чему на кухне точно нет места, так это химическим запахам освежителей-аэрозолей. Потому смышлёные хозяйки делятся рецептом: поставьте на плиту кастрюлю с водой, добавьте туда сосновые или еловые иголки и палочку корицы. Доведите до кипения, убавьте огонь и оставьте томиться. Приятный аромат быстро заполнит пространство и устранит все неприятные запахи. А благодаря приятным ассоциациям создаст ощущение уюта и праздника. Что ещё нужно?
6. Натуральное средство для борьбы с сорняками
Оказывается, иголки хвойных и сорняки – заклятые враги. Рассыпьте иголки на клумбе или другом «атакованном» участке, и они отступят.
7. Безопасный очиститель для мебели и других поверхностей
Не хотите лишний раз наполнять дом «химией»? Тогда сделайте универсальное чистящее средство и забудьте о покупных монстрах химпрома. Для этого залейте сосновые иголки уксусом и отстаивайте в тёмном месте в течении пары недель. Безопасное средство с приятным ароматом стоит того, чтобы немного подождать.
Источник: novate.ru