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Леди
Красота и здоровье
15 января 17, 21:20
Жизнь после праздника: Полезные применения сосновым иголкам
хвоя
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Мы с вами – счастливые люди. Сами посудите: по количеству праздников в году с нами потягаются немногие. И даже Новый год празднуем аж дважды. Круто, правда? Только один момент слегка омрачает радость от повторного сеанса поедания оливье и просмотра «Иронии судьбы»: после этих выходных все мусорные баки возле жилых домов начнут пополняться ёлками и соснами.
Жалко душистых красавиц. Им бы ещё расти и расти, а праздничный сезон так не долог… Чтобы деревья не гибли сугубо ради красоты, извлеките из них, хотя бы, пользу. К примеру, попробуйте 7 необычных, но крайне полезных применений хвойных иголок. Да и ощущение праздника ещё долго не покинет ваш дом!

Пожалейте ёлки и сосны: отдайте предпочтение «многоразовым» аналогам из пластика. И деревья пощадите, и дешевле выйдет. Не убедили? Ладно, тогда пусть хотя бы их служба будет не напрасной. Когда праздники кончатся, не спешите прощаться с хвойными, а аккуратно соберите их иголки. Ведь они могут здорово пригодиться. Из них получатся отличные…

1. Мульча


7 ну очень полезных применений сосновым и ёлочным иголкам

О пользе органической мульчи в качестве удобрения знают, наверное, все садоводы и дачники. Хотя у этого вида есть и свои недостатки: она нередко привлекает птиц и насекомых. Но только не сосновые иголки. Слой до 10 см и прослужит долго, и отпугнет всех непрошеных гостей, включая кошек и собак. Теперь ни у кого не появится желание попробовать ваш будущий урожай на зубок раньше срока.

2. Средство от потливости ног


7 ну очень полезных применений сосновым и ёлочным иголкам

Пожалейте и свои ноги, и окружающих. Добавьте небольшое количество иголок в ванную или тазик с горячей водой и побалуйте уставшие ступни водными процедурами 10-15 минут. Хвоя окажет не только дезодорирующее действие, но и антисептическое: приостановит рост бактерий – источников неприятного запаха. Повторяйте несколько раз в неделю и обнаружите накопительный эффект. Особенно в комплексе с другими средствами, направленными на борьбу с проблемой.

3. Растопка для камина или печи


7 ну очень полезных применений сосновым и ёлочным иголкам

Потому что зачем разбрасываться столь ценным сырьём? Да ещё и с приятным бонусом в виде аромата и ощущения Нового года.

4. Натуральный освежитель


Жизнь после праздников: 7 ну очень полезных применений сосновым и ёлочным иголкам

Сосновые или еловые иголки – один из простейших для работы компонентов саше. Зато с самым стойким ароматом – «спасибо» высокой концентрации эфирных масел. Наполните иглами мешочек из органзы или красивую керамическую миску и наслаждайтесь приятным ароматом хоть в комнате, хоть в бельевом шкафу.

5. Нейтрализатор неприятных запахов на кухне


7 ну очень полезных применений сосновым и ёлочным иголкам

Кухня – определённо самое ароматное место в доме. При том не всегда со знаком «плюс». К примеру, долгая кулинарная борьба с рыбой или бараниной может быстро наполнить всю квартиру не самой приятной аромакомпозицией. А вот чему на кухне точно нет места, так это химическим запахам освежителей-аэрозолей. Потому смышлёные хозяйки делятся рецептом: поставьте на плиту кастрюлю с водой, добавьте туда сосновые или еловые иголки и палочку корицы. Доведите до кипения, убавьте огонь и оставьте томиться. Приятный аромат быстро заполнит пространство и устранит все неприятные запахи. А благодаря приятным ассоциациям создаст ощущение уюта и праздника. Что ещё нужно?

6. Натуральное средство для борьбы с сорняками


7 ну очень полезных применений сосновым и ёлочным иголкам

Оказывается, иголки хвойных и сорняки – заклятые враги. Рассыпьте иголки на клумбе или другом «атакованном» участке, и они отступят.

7. Безопасный очиститель для мебели и других поверхностей


7 ну очень полезных применений сосновым и ёлочным иголкам

Не хотите лишний раз наполнять дом «химией»? Тогда сделайте универсальное чистящее средство и забудьте о покупных монстрах химпрома. Для этого залейте сосновые иголки уксусом и отстаивайте в тёмном месте в течении пары недель. Безопасное средство с приятным ароматом стоит того, чтобы немного подождать. 

Источник: novate.ru
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