Жизнь после праздника: Полезные применения сосновым иголкам

Мы с вами – счастливые люди. Сами посудите: по количеству праздников в году с нами потягаются немногие. И даже Новый год празднуем аж дважды. Круто, правда? Только один момент слегка омрачает радость от повторного сеанса поедания оливье и просмотра «Иронии судьбы»: после этих выходных все мусорные баки возле жилых домов начнут пополняться ёлками и соснами.