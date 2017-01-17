Абсолютная чистота кожи вредна для ее здоровья

По словам специалиста, в погоне за личной гигиеной тоже нужно знать меру.





Оказывается, начищая себя до блеска, мы нарушаем естественную микрофлору кожи и тем самым провоцируем заболевания.





Самая распространенная ошибка, которую совершают люди - пользуются антибактериальным мылом ежедневно, да еще приучают к нему детей. Его употребление уместно при наличии царапин, ссадин, порезов, потертостей, но при постоянном использовании, антибактериальное мыло уничтожает естественный микробный фон, и кожа становится легко уязвимой для инфекций.





По словам медика, микроорганизмы на коже не просто живут своей жизнью, а взаимодействуют между собой, борются. А когда мы искусственно уничтожаем большую их часть (полностью стерилизовать себя в домашних условиях нельзя), то оставшиеся самые сильные микробы в отсутствие конкуренции становятся опаснее.





То же самое происходит и при ежедневном протирании лица средствами от угревой сыпи – вдобавок ко всему многие из них еще и уплотняют кожу.





Другой распространенной ошибкой является использование неподходящих конкретному человеку средств ухода за кожей. К тому же на разных участках лица кожа имеет различный рН-фактор, соответственно должен различаться и подход к ней. Так что нужно тщательно подбирать средства по уходу за кожей, внимательно следя за любой ее реакцией на лосьон или гель.



