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Леди
Красота и здоровье
16 января 17, 12:40
Абсолютная чистота кожи вредна для ее здоровья
лицо
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Абсолютная чистота кожи вредна для ее здоровья. Об этом рассказал врач-дерматолог Григорий Костышев.
По словам специалиста, в погоне за личной гигиеной тоже нужно знать меру.

Оказывается, начищая себя до блеска, мы нарушаем естественную микрофлору кожи и тем самым провоцируем заболевания.

Самая распространенная ошибка, которую совершают люди - пользуются антибактериальным мылом ежедневно, да еще приучают к нему детей. Его употребление уместно при наличии царапин, ссадин, порезов, потертостей, но при постоянном использовании, антибактериальное мыло уничтожает естественный микробный фон, и кожа становится легко уязвимой для инфекций.

По словам медика, микроорганизмы на коже не просто живут своей жизнью, а взаимодействуют между собой, борются. А когда мы искусственно уничтожаем большую их часть (полностью стерилизовать себя в домашних условиях нельзя), то оставшиеся самые сильные микробы в отсутствие конкуренции становятся опаснее.

То же самое происходит и при ежедневном протирании лица средствами от угревой сыпи – вдобавок ко всему многие из них еще и уплотняют кожу.

Другой распространенной ошибкой является использование неподходящих конкретному человеку средств ухода за кожей. К тому же на разных участках лица кожа имеет различный рН-фактор, соответственно должен различаться и подход к ней. Так что нужно тщательно подбирать средства по уходу за кожей, внимательно следя за любой ее реакцией на лосьон или гель.

Источник: http://healthinfo.ua/
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