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Леди
Красота и здоровье
16 января 17, 12:46
5 привычек правильного питания, которые на самом деле вредят
питание
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В правильном питании есть привычки, которые на самом деле могут принести вред организму.
Чтобы знать, чего не стоит делать – читай нашу статью.

Правильное питание за несколько последних  лет обросло множеством мифов и бесполезных советов. Люди, забыли, что здоровое питание – это, прежде всего, рациональная система питания, которая подбирается в зависимости от стиля жизни, возраста, комплекции и еще ряда факторов конкретного человека. Правильное питание – это не диета, и – не система ограничений.  Поэтому в нем не должно быть ничего того, что может принести организму вред.

Однако на сегодняшний день в распространенных системах, якобы, правильного питания есть пункты, которые могут навредить.

Часто пить свежевыжатые соки

Диетологи уверены, свежевыжатые соки – не настолько полезны, как их пытаются описать. Так, клетчатка и другие полезные компоненты хранятся в мякоти фруктов. Если же из них выжать сок, там останется только фруктоза и кислоты, которые могут навредить, как эмали зубов, так и желудочно-кишечному тракту.
Поэтому вместо свежевыжатых соков лучше пить смузи, где сохранена фруктовая мякоть.

Готовить на кокосовом масле

О том, что кокосовое масло творит чудеса, сегодня можно прочесть фактически в каждом фитнес-блоге. Сразу отметим, что речь идет об употреблении кокосового масла вовнутрь.
Мало кто знает, что кокосовое масло на 87% состоит из насыщенных жиров, а это значит, что на нем не стоит готовить, поскольку это принесет вред организму. В частности, кокосовое масло повышает уровень холестерина и способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Соблюдать диеты

Диеты для похудения часто называют «вариантом» правильного питания. Хотя на самом деле диета имеет под собой ввиду ограничение того или иного вида продуктов, что уже – неправильно. Да, чтобы похудеть необходимо ограничивать количество потребляемых калорий, а также увеличивать физическую активность. Однако все группы продуктов должны присутствовать в рационе.

Полностью отказаться от сладкого

Полный отказ от сладкого нарушит обмен веществ. В результате, вместо красивого тела, тебе придется решать проблемы с эндокринной системой.
Конечно, следует следить за тем, чтобы сахара в твоем рационе было не очень много. Но и отказываться от него полностью не стоит.
Важно: если ты хочешь похудеть, замени сахар медом.

Отказаться от углеводов

Современные системы питания, в основе которого находится белковая пища – прямой путь к проблемам с почками. Отметим, здоровое питание включает в себя углеводы, как основу пищевой пирамиды. И от этого никуда не деться – организму нужны углеводы, чтобы нормально функционировать. Полный отказ от углеводной пищи вредит.

Источник: http://edinstvennaya.ua/
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