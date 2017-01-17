5 привычек правильного питания, которые на самом деле вредят

Чтобы знать, чего не стоит делать – читай нашу статью.





Правильное питание за несколько последних лет обросло множеством мифов и бесполезных советов. Люди, забыли, что здоровое питание – это, прежде всего, рациональная система питания, которая подбирается в зависимости от стиля жизни, возраста, комплекции и еще ряда факторов конкретного человека. Правильное питание – это не диета, и – не система ограничений. Поэтому в нем не должно быть ничего того, что может принести организму вред.





Однако на сегодняшний день в распространенных системах, якобы, правильного питания есть пункты, которые могут навредить.





Часто пить свежевыжатые соки





Диетологи уверены, свежевыжатые соки – не настолько полезны, как их пытаются описать. Так, клетчатка и другие полезные компоненты хранятся в мякоти фруктов. Если же из них выжать сок, там останется только фруктоза и кислоты, которые могут навредить, как эмали зубов, так и желудочно-кишечному тракту.

Поэтому вместо свежевыжатых соков лучше пить смузи, где сохранена фруктовая мякоть.





Готовить на кокосовом масле





О том, что кокосовое масло творит чудеса, сегодня можно прочесть фактически в каждом фитнес-блоге. Сразу отметим, что речь идет об употреблении кокосового масла вовнутрь.

Мало кто знает, что кокосовое масло на 87% состоит из насыщенных жиров, а это значит, что на нем не стоит готовить, поскольку это принесет вред организму. В частности, кокосовое масло повышает уровень холестерина и способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.





Соблюдать диеты





Диеты для похудения часто называют «вариантом» правильного питания. Хотя на самом деле диета имеет под собой ввиду ограничение того или иного вида продуктов, что уже – неправильно. Да, чтобы похудеть необходимо ограничивать количество потребляемых калорий, а также увеличивать физическую активность. Однако все группы продуктов должны присутствовать в рационе.





Полностью отказаться от сладкого





Полный отказ от сладкого нарушит обмен веществ. В результате, вместо красивого тела, тебе придется решать проблемы с эндокринной системой.

Конечно, следует следить за тем, чтобы сахара в твоем рационе было не очень много. Но и отказываться от него полностью не стоит.

Важно: если ты хочешь похудеть, замени сахар медом.





Отказаться от углеводов





Современные системы питания, в основе которого находится белковая пища – прямой путь к проблемам с почками. Отметим, здоровое питание включает в себя углеводы, как основу пищевой пирамиды. И от этого никуда не деться – организму нужны углеводы, чтобы нормально функционировать. Полный отказ от углеводной пищи вредит.



