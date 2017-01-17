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Леди
Красота и здоровье
16 января 17, 12:48
Топ-6 странных, но очень полезных продуктов
Карамбола
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Количество так называемых суперпродуктов постоянно растет, так как в распоряжении науки постоянно оказываются все новые данные об уровне нутриентов в пище, и о том, как они влияют на здоровье.
Но полезный продукт вовсе необязательно должен быть красивым на вид, и вот 6 доказательств этого от экспертов в области здорового питания из Индии. 
 
Рамбутан. Этот здоровый продукт произрастает преимущественно в Малайзии и Индонезии. Даже, несмотря на то, что он с виду напоминает какую-то жутковатую медузу или ядовитое растение, рамбутан очень полезен для здоровья, он содержит такие минералы, как железо, магний, марганец, калий и цинк.
 
Карамбола. Родина произрастания этого фрукта - Таиланд, Австралия и Южная Америка. Карамбола битком набита антиоксидантами и флавоноидами, в ней содержатся витамин С, калий и волокна. А с виду и не скажешь!
 
Кивано. Еще один странноватый на вид фрукт, который растет в Африке. Насыщен а-токоферолом и у-токоферолом. Содержит приблизительно 307 единиц витамина А, цинк, а также витамин С.
 
Араме. Экзотический морепродукт, часто встречающийся на полках японских магазинов. В нем полным-полно кальция, железа, йода, магния и витамина А. Говорят, что морские водоросли араме - основной ингредиент жителей Окинавы, которые обладают самой большой продолжительностью жизни в мире.
 
Конопляное молоко. Его добывают из растений, оно содержит жирные кислоты Омега-3, кальций, железо и другие витамины.
 
Амарант. Не содержащий глютена злак, у которого имеется множество питательных свойств. Содержит лизин, кальций, магний и витамин Е.

Источник: http://ladyhealth.com.ua/
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