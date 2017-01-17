Топ-6 странных, но очень полезных продуктов

Но полезный продукт вовсе необязательно должен быть красивым на вид, и вот 6 доказательств этого от экспертов в области здорового питания из Индии.

Рамбутан. Этот здоровый продукт произрастает преимущественно в Малайзии и Индонезии. Даже, несмотря на то, что он с виду напоминает какую-то жутковатую медузу или ядовитое растение, рамбутан очень полезен для здоровья, он содержит такие минералы, как железо, магний, марганец, калий и цинк.

Карамбола. Родина произрастания этого фрукта - Таиланд, Австралия и Южная Америка. Карамбола битком набита антиоксидантами и флавоноидами, в ней содержатся витамин С, калий и волокна. А с виду и не скажешь!

Кивано. Еще один странноватый на вид фрукт, который растет в Африке. Насыщен а-токоферолом и у-токоферолом. Содержит приблизительно 307 единиц витамина А, цинк, а также витамин С.

Араме. Экзотический морепродукт, часто встречающийся на полках японских магазинов. В нем полным-полно кальция, железа, йода, магния и витамина А. Говорят, что морские водоросли араме - основной ингредиент жителей Окинавы, которые обладают самой большой продолжительностью жизни в мире.

Конопляное молоко. Его добывают из растений, оно содержит жирные кислоты Омега-3, кальций, железо и другие витамины.

Амарант. Не содержащий глютена злак, у которого имеется множество питательных свойств. Содержит лизин, кальций, магний и витамин Е.



