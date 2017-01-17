Как ухаживать за волосами разного типа - советы экспертов

Все процедуры должны быть направлены на то, чтобы обеспечить волосам максимальное здоровье и красивый ухоженный вид.

И понятно, что предназначенные для жирных волос шампуни совсем не рекомендованы для использования обладательницами сухих волос, ведь от чрезмерного воздействия такие волосы станут выглядеть еще суше.

Подбор хороших косметических средств для ухода за волосами тоже занятие не всегда простое.

Особенно чувствительны к воздействию внешних факторов сухие волосы. Они страдают от недостатка влаги, поэтому основной уход направлен именно на увлажнение. Очень важно мыть волосы мягкой водой, а после использовать бальзам-ополаскиватель. Также не забудьте о необходимости подравнивать каждые два месяца секущиеся кончики. Кроме того, употребляйте в пищу продукты богатые витамином А – морковь, яйца, сливочное масло.

Для окрашивания сухих волос стоит очень тщательно подбирать краски, чтобы после процедуры они не приобрели безжизненный вид.

У обладателей жирных волос хлопот тоже немало, ведь волосы очень часто приходится мыть для сохранения свежего вода каждый день. Важно правильно подобрать средства для мытья волос жирного типа. Кроме того, нельзя мыть волосы горячей водой, чтобы не стимулировать еще более активную работу сальных желез. Кондиционеры и бальзамы-ополаскиватели стоит наносить, избегая корней волос. Также нужно скорректировать питание. Ограничьте употребление копченостей и сладостей, консервов. Пусть в рационе будет больше овощей и фруктов, круп.

Волосы смешанного типа быстро становятся жирными у корней, при этом кончики волос пересыхают. Мыть смешанные волосы лучше всего нейтральным шампунем, содержащим смягчающие компоненты. На корни перед процедурой втирайте тальк для жирных волос, а на кончики наносите оливковое масло.

Нормальные волосы выглядят красиво и при этом требуют минимального воздействия. Но уход все равно важен для поддержания их красоты и здоровья.

Красивые волосы – это не только роскошь, которую дарит природа. Добиться красоты и здоровья волос может каждая женщина. Важен комплексный уход, подбор правильных средств именно для вашего типа и бережное отношение к волосам при окрашивании.



