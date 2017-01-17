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Леди
Красота и здоровье
16 января 17, 12:52
Чем полезна молочная сыворотка?
молочная сыворотка
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Сыворотка это продукт, который образуется при изготовлении творога или сыра.
С одной стороны эта жидкость совсем не содержит жиров, но с другой богата на ценные белки.
Помимо этого сыворотка обладает высокими антиоксидантными свойствами, которые замедляют процесс старения. Она обладает также свойствами регенерации, что существенно для косметической отрасли.
 
Молочная сыворотка:

Нормализует работу печени и почек.
Помогает при ревмотизме, гипертонии, улучшает кровообращение.
Выводит из организма шлаки, лишнюю жидкость.
Успокаивает нервную систему.
Снижает воспалительные процессы.
Отбеливает кожу. 

Издавна эта жидкость известна как действенное средство для роста волос и их укрепления. Она содержит комплекс витаминов и аминокислот, которые укрепляют луковицы волос. 
 
Сыворотка в сочетании с соком лимона отлично отбеливает кожу, но этот вариант подходит только для жирной и нормальной кожи.
Сыворотка служит в качестве шампуня, она прекрасно очищает кожу головы и волосы. 
 
Справится с веснушками можно, приготовив маску из трех ложек сыворотки и трех ложек творога. Смешать и нанести на кожу минут на 10, смыть теплым чаем.

Источник: http://ladyhealth.com.ua/
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