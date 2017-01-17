Чем полезна молочная сыворотка?

С одной стороны эта жидкость совсем не содержит жиров, но с другой богата на ценные белки.

Помимо этого сыворотка обладает высокими антиоксидантными свойствами, которые замедляют процесс старения. Она обладает также свойствами регенерации, что существенно для косметической отрасли.

Молочная сыворотка:





Нормализует работу печени и почек.

Помогает при ревмотизме, гипертонии, улучшает кровообращение.

Выводит из организма шлаки, лишнюю жидкость.

Успокаивает нервную систему.

Снижает воспалительные процессы.

Отбеливает кожу.





Издавна эта жидкость известна как действенное средство для роста волос и их укрепления. Она содержит комплекс витаминов и аминокислот, которые укрепляют луковицы волос.

Сыворотка в сочетании с соком лимона отлично отбеливает кожу, но этот вариант подходит только для жирной и нормальной кожи.

Сыворотка служит в качестве шампуня, она прекрасно очищает кожу головы и волосы.

Справится с веснушками можно, приготовив маску из трех ложек сыворотки и трех ложек творога. Смешать и нанести на кожу минут на 10, смыть теплым чаем.



