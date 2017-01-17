Как избежать авитаминоза - правила питания

Мало кушать разные продукты, иногда следует задуматься не только об их количестве, но и об их пользе.

А именно – есть ли в них нужное количество питательных веществ и минералов.

Авитаминоз или гиповитаминоз могут послужить причиной плохого самочувствия, наличия серьезных заболеваний и «некачественному» внешнему виду.

Для улучшения самочувствия человеку понадобится всего несколько витаминов:





Витамин А. Он нормализует все функции кожи, предотвращает шелушение, вялость, ранние морщины. Также витамин А способствует защите кожи от попадания инфекций. Из-за дефицита этого витамина волосы становятся ломкими и склонными к выпадению.





Витамины группы В. Они нормализуют гидроизоляционный баланс эпидермиса, защищают от агрессивной окружающей среды. При недостатке этих витаминов лучше попринимать поливитаминный комплекс.





Витамин Е выступает в роли сильного антиоксиданта. Он обогащает кожу кислородом, защищает ее от УФ-излучения.





Витамин F также очень важен для сохранения женской красоты, он предоставляет собой комплекс жирных кислот, которые подтягивают кожу, делают ее более упругой и обогащенной.



