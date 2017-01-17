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Леди
Красота и здоровье
16 января 17, 12:55
Как избежать авитаминоза - правила питания
витамины
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Одной из многих причин плохого внешнего вида может послужить недостаток витаминов в организме.
Мало кушать разные продукты, иногда следует задуматься не только об их количестве, но и об их пользе.
А именно – есть ли в них нужное количество питательных веществ и минералов.
 
Авитаминоз или гиповитаминоз могут послужить причиной плохого самочувствия, наличия серьезных заболеваний и «некачественному» внешнему виду.
 
Для улучшения самочувствия человеку понадобится всего несколько витаминов:

Витамин А. Он нормализует все функции кожи, предотвращает шелушение, вялость, ранние морщины. Также витамин А способствует защите кожи от попадания инфекций. Из-за дефицита этого витамина волосы становятся ломкими и склонными к выпадению.

Витамины группы В. Они нормализуют гидроизоляционный баланс эпидермиса, защищают от агрессивной окружающей среды. При недостатке этих витаминов лучше попринимать поливитаминный комплекс.

Витамин Е выступает в роли сильного антиоксиданта. Он обогащает кожу кислородом, защищает ее от УФ-излучения.

Витамин F также очень важен для сохранения женской красоты, он предоставляет собой комплекс жирных кислот, которые подтягивают кожу, делают ее более упругой и обогащенной.

Источник: http://ladyhealth.com.ua/
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