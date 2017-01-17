7 причин включить корицу в свой рацион

В Древнем Китае корицу применяли в качестве сильного противовоспалительного средства. С каждым годом ученые открывают все новые лечебные свойства корицы, что делает ее не только вкусной, но и очень полезной специей.





1. Корица устраняет воспаление и предотвращает болезнь Альцгеймера





В корице содержится большое количество противовоспалительных веществ. За последние годы появляется все больше исследований, указывающих на то, что основной причиной нейродегенеративных заболеваний (например, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз или болезнь Паркинсона) является хронический воспалительный процесс. Как показывают медицинские наблюдения, в странах Азии, где в пищу употребляется большое количество специй (в том числе и много корицы), распространенность нейродегенеративных заболеваний меньше, чем в Европе или в США.





2. Корицы улучшает мозговую деятельность





Для этого вовсе не обязательно корицу употреблять в пищу. Даже запах этой специи может существенно улучшить мозговую деятельность и придать вам энергии для умственной работы.





В одном из исследований, проводимом в США, было показано, что в помещениях с запахом корицы добровольцы показывали лучшие результаты различных тестов на умственную активность.





3. Корица помогает сбросить вес





Корица увеличивает чувствительность клеток к инсулину, что позволяет снизить уровень сахара в крови. А при регулярном употреблении этой специи можно добиться снижения веса.





Помимо снижения уровня сахара в крови, корица также помогает обуздать аппетит, что делает ее незаменимым помощником для тех, кто желает сбросить вес.





4. Корица от боли в горле





Мало кто об этом знает, но корица прекрасно снимает боль в горле и помогает справиться с ангиной. Если у вас болит горло, то положите 1-2 палочки корицы в стакан с водой на несколько часов. Полученным раствором со слизью рекомендуется полоскать горло. Корица обладает выраженным антибактериальным действием, что поможет вам справиться с инфекцией в горле.





5. Корица против рака





В корице содержится уникальное вещество циннамальдегид, которое подавляет рост раковых клеток. В настоящее время проведены исследования, которые достоверно показывают, что циннамальдегид эффективен в отношении рака прямой кишки и печени.





6. Корица при синдроме дефицита внимания и гиперактивности





Как показывают медицинские наблюдения, корица помогает уменьшить выраженность симптомов дефицита внимания и гиперактивности у детей. Ароматерапия с использованием корицы дает хорошие результаты в лечении и реабилитации таких детей.





Корица помогает подавить состояние фрустрации и тревоги, что очень важно при различных психических нарушениях.





7. Корица против диабета





Как уже было сказано выше, корица способствует снижению концентрации сахара в крови путем увеличения чувствительности. Некоторые исследования показывают, что корица способна усилить метаболизм глюкозы в 20 раз, что существенно улучшает возможность регулировать уровень сахара в крови.



