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Леди
Красота и здоровье
16 января 17, 13:09
Список самых грязных мест вокруг нас, кишащих микробами
транспорт
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Холода и приближающаяся зима означают начало сезона гриппа и активности микробов.
Чтобы максимально себя оградить от всевозможных инфекций, нужно знать, где чаще всего можно их встретить. Давайте познакомимся с самыми грязными местами, которые так и кишат бактериями и вирусам.

Уборные. Это настоящая обитель бактерий и вирусов, которые интенсивно размножаются в теплых влажных условиях. В частности, больше всего болезнетворных организмов прячутся в раковинах, дозаторах мыла и унитазах.

Школы и детсады. В заведениях, где одновременно собираются много детей, также повышается вероятность подхватить инфекцию. Дети любят облизывать пальцы, тянут ко рту игрушки, которыми ранее играли другие дети, и т.д.

Общественный транспорт. Чем ближе вы находитесь к другим людям, тем вероятнее, что вы будете распространять микробов между собой. Поэтому находясь в метро, автобусе или поезде риск заразиться гриппом или другим вирусом, увеличивается в разы.

Кабинет врача. На прием к врачу часто приходят пациенты, уже заболевшие гриппом или простудой. Именно поэтому в некоторых клиниках кабинеты, например, педиатров, оборудованы комнатами ожидания для больных и здоровых пациентов.  Однако это редкость, поэтому старайтесь занять очередь и дожидаться ее на улице – подальше от потенциальных источников заболеваний.

Кафе и супермаркеты. Все общественные места, где собирается большое количество людей – кафе, супермаркеты, рестораны, музеи — являются главными источниками микробов, настаивают врачи. Особенно, если пространство ограничено и у людей происходит тесный контакт между собой. Поэтом старайтесь избегать массовый мероприятий, особенно в период эпидемий.

5 главных способов защитить себя от микробов

Конечно, не стоит замыкаться в четырех стенах. Продолжайте, жить своей жизнью, только не забывайте предпринимать шаги, чтобы не допустить попадания микробов в организм.

Чаще мойте руки. Обычная вода и мыло поможет упредить инфицирование. Ведь большинство микробов попадают в организм именно из-за немытых рук.

Используйте дезинфицирующие средства для рук. Если нет возможности помыть руки, воспользуйтесь дезинфицирующим гелем, спреем или салфетками. Обязательно используйте эти средства после общественного транспорта и предметов общего пользования.

Старайтесь меньше касаться руками потенциально опасных поверхностей. Предметы, которые мог трогать зараженный человек (кнопки в лифте, дверные ручки, перила и т.д), старайтесь без надобности не трогать незащищёнными руками. Используйте для этого салфетки или бумажные полотенца.

Не пускайте микробов в дом. По возвращению с улицы обязательно вымойте руки и обувь с использованием моющего средства. Это должно стать золотым правилом вашей семьи.

Источник: http://medic.ua/
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