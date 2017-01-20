Самые мощные продукты для чистки печени

Люди начали осознавать, сколько токсинов накапливается в организме и как важно вовремя от них избавляться.





Одним из самых нуждающихся в чистке органов является печень, которая берет на себя всю нагрузку стиля жизни современного человека.





Самый простой способ провести детоксикацию печени – включить в рацион продукты, которые способствуют возобновлению ее клеток и избавлению от опасных веществ.





Эксперты составили список продуктов, которые обладают самым мощным очищающим эффектом.





Теплая вода и лимон

Ежедневное употребление теплой воды с соком лимона стимулирует работу печени, которая выводит токсины и шлаки из организма.





Чеснок

Это один из самых лучших продуктов для очищения печени. Его не нужно употреблять слишком много. Если вы решите провести очищающую диету для печени, то включайте по зубчику чеснока в каждое блюдо. Если даже Вы увлеклись соколечением, то добавляйте в некоторые соки немножко чесночного сока. Чеснок улучшает работу ферментов печени, вследствие этого будет происходить активное очищение печени. Приправленные измельченным чесноком салаты имеют прекрасный аромат и очень полезны для печени.





Авокадо

Почему употребление богатых витамином С продуктов способствует очищению печени? Потому что витамин С способствует синтезу такого вещества, как глутатион. Это одно из самых лучших соединений для укрепления здоровья печени. Идеальным продуктом для этого является авокадо. Этот продукт содержит очень много ценных питательных веществ, которые в комплексе способствуют идеальному очищению печени.





Кинза

Кинза является чемпионом среди других представителей зелени по выведению из нашего организма тяжелых металлов. Химический компонент кинзы связывает эти металлы, высвобождая из клеток крови, органов и тканей, и выводит их из организма. Добавляйте кинзу в соки, коктейли, салаты, супы, вторые блюда





Куркума

Людям, которые имеют проблемы с печенью, куркума не просто нужна, а жизненно необходима. С куркумой гепатобиллиарная система человека начнет работать отлаженно, как "швейцарские часы". Это любимая специя печени. Попробуйте добавить ее в тушеную чечевицу или другие вегетарианские блюда и эффект оздоровления и восстановления печени не заставит себя долго ждать.





Очищение печени имеет решающее значение в нашей жизнедеятельности и в правильной работе всех наших органов. Так что не стесняйтесь включать этих защитников печени в ваш рацион прямо сейчас.



