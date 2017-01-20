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Леди
Красота и здоровье
19 января 17, 09:23
Шоколадные конфеты лечат простуду
шоколадные конфеты
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Пожалуй, это лучшая новость зимы!
Английский фармацевты разработали сенсационный препарат для устранения кашля. И кто бы мог подумать, что его главными компонентом является теобромин, который выделяют из зерен какао и черного шоколада.

Ученые пошли дальше, и занялись глобальным исследование воздействия шоколада на легкие и бронхи человека. Как оказалось, люди которые часто едят шоколадные конфеты, меньше подвержены риску подхватить простуду и грипп. Также было отмечено, что сладкоежки быстрее выздоравливают, по сравнению с теми, кто ограничивает себя в этом сладком лакомстве.

Медики рекомендуют в холода обязательно баловать себя шоколадными конфетами - это укрепит иммунитет и сделает холодную зиму более радостной.

Лечебная доза шоколадных конфет составляет 100 г в день в период гриппа, а для профилактики исследователи рекомендуют уменьшить потребления сладкого лакомства до 50 г в день.


Источник: cosmo.com
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