Шоколадные конфеты лечат простуду

Английский фармацевты разработали сенсационный препарат для устранения кашля. И кто бы мог подумать, что его главными компонентом является теобромин, который выделяют из зерен какао и черного шоколада.





Ученые пошли дальше, и занялись глобальным исследование воздействия шоколада на легкие и бронхи человека. Как оказалось, люди которые часто едят шоколадные конфеты, меньше подвержены риску подхватить простуду и грипп. Также было отмечено, что сладкоежки быстрее выздоравливают, по сравнению с теми, кто ограничивает себя в этом сладком лакомстве.





Медики рекомендуют в холода обязательно баловать себя шоколадными конфетами - это укрепит иммунитет и сделает холодную зиму более радостной.





Лечебная доза шоколадных конфет составляет 100 г в день в период гриппа, а для профилактики исследователи рекомендуют уменьшить потребления сладкого лакомства до 50 г в день.







