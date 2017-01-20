Леди Красота и здоровье
19 января 17, 09:23
Шоколадные конфеты лечат простуду
Английский фармацевты разработали сенсационный препарат для устранения кашля. И кто бы мог подумать, что его главными компонентом является теобромин, который выделяют из зерен какао и черного шоколада.
Ученые пошли дальше, и занялись глобальным исследование воздействия шоколада на легкие и бронхи человека. Как оказалось, люди которые часто едят шоколадные конфеты, меньше подвержены риску подхватить простуду и грипп. Также было отмечено, что сладкоежки быстрее выздоравливают, по сравнению с теми, кто ограничивает себя в этом сладком лакомстве.
Медики рекомендуют в холода обязательно баловать себя шоколадными конфетами - это укрепит иммунитет и сделает холодную зиму более радостной.
Лечебная доза шоколадных конфет составляет 100 г в день в период гриппа, а для профилактики исследователи рекомендуют уменьшить потребления сладкого лакомства до 50 г в день.
Источник: cosmo.com