Польза шоколада для здоровья

Его вкус радует нас с самого детства. В первую очередь мы ассоциируем его с праздником, с чем-то хорошим, приятным и радостным. Но как ни странно, не все могут позволить себе часто наслаждаться божественным вкусом шоколада. Объясняем мы этот факт его возможным вредом для фигуры и здоровья. Спешу вас порадовать, это все очередной миф. Что касается фигуры, тут особо не поспоришь, чрезмерное употребление сладостей делает наши формы более пышными, а вот по поводу здоровья можно поспорить.





В чем польза шоколада

Ученые выдвинули новое предположение о возможных полезных свойствах старого доброго шоколада, а именно: омоложение организма, поддержка сердца, нормализация артериального давления и даже профилактика инфаркта и инсульта. Через некоторое время именно это лакомство может возглавить все рейтинги самых полезных продуктов питания. И мы будем этому только рады.





Начнем с самого наболевшего, в чем польза шоколада? Небольшой кусочек черного шоколада в день спасет вас от депрессии, апатии, плохого настроения, стресса, приведет в состояние бодрости, добавит активности и натолкнет на желание сделать что-то полезное.





Горький шоколад содержит огромное количество антиоксидантов, которые сокращают риск сердечно-сосудистых заболеваний, защищают кожу от морщин, придают ей свежесть, молодость и дополнительный блеск.





Польза шоколада в том, что он ускоряет обмен веществ, способствует выведению шлаков из организма, тем самым очищая его. Также он держит под контролем работу гормональной системы, снижает аппетит. Не зря в критические дни женщинам постоянно хочется сладенького. Не стоит отказывать себе в шоколаде, особенно если этого требует ваш организм, а его следует слушаться.





Почему нужно употреблять шоколад

Шоколад всегда считался только женским десертом, но полезен он и для мужчин. Еще древние ацтеки считали, что сладости повышают потенцию, увеличивают мужскую силу, раскрывают сексуальную энергию человека и являются отличным афродизиаком. Порадуйте своего мужчину вкусным лакомством. Например, можно устроить романтический ужин с фондю, макая в шоколад фрукты, – креативно, вкусно и полезно.





Польза шоколада в том, что он повышает настроение. На настроение может влиять не только вкус, но и качество вашего любимого лакомства. Шоколад отличается разным содержанием какао (в процентном отношении). Найдите сладость специально для себя, которая будет радовать, вдохновлять и делать вас счастливее. Конечно, выбирать нужно в первую очередь по вкусу. Одним нравится горький шоколад, а другие даже не считают его сладостью. Доверяйте своим вкусовым ощущениям.





Все же шоколад употреблять можно не всем. Противопоказано это лакомство аллергикам и людям, болеющим сахарным диабетом. Помните, что большое его количество может навредить, даже если у вас нет проблем со здоровьем. В идеале рекомендуется кушать не больше тридцати граммов шоколада в день. Стоит заметить, что речь идет именно о натуральном черном шоколаде. Молочный, белый, с разнообразными добавками – это совсем другая песня. При выборе любимых сладостей всегда тщательно изучите их состав.





Устраивайте приятные сюрпризы для всей семьи. Пусть шоколад принесет в ваш дом праздник, ведь это так отвлекает от обыденной рутины.



