Натуральный эксфолиант из меда и аспирина, питающий кожу

Такие средства помогают очищать и регенерировать кожу, не вызывая нежелательных реакций.





И действительно, каждая может приготовить себе скраб для лица, чтобы уменьшить появление пятен, рубцов и морщин.





Для этого идеально подходит сочетание меда и аспирина, которые помогают обновить кожу лица и улучшают ее внешний вид.





Сегодня мы хотим рассказать вам обо всех ее преимуществах и и подсказать легкий способ приготовления в домашних условиях.





Аспирин является анальгетиком, который используется для того, чтобы успокоить головную боль, снять напряжение мышц и трудности с кровообращением.





Однако малоизвестным фактом является то, что его состав делает его отличным средством для ухода за кожей, особенно на лице.





Это происходит из-за высокой концентрации в аспирине жирорастворимый оксикислоты, которая широко используется при изготовления кремов, скрабов и тонизирующих продуктов.





Аспирин при местном применении уменьшает появление пятен, рубцов и помогает удалять мертвые клетки.





Он также обладает мощным противовоспалительным действием, которое полезно для пациентов с акне и повышенной чувствительностью кожи.





Сочетание полезных качеств аспирина со свойствами меда дает нам питательное и оздоравливающее средство для ухода за кожей. Оно смягчает мелкие морщинки, успокаивает ожоги и защищает от негативного воздействия свободных радикалов.





Эта отшелушивающая маска подходит для всех типов кожи, так как не нарушает естественное увлажнение кожи, регулирует рН и уменьшает избыток кожного сала, которое накапливается в порах и забивает их.





Если вы никогда не пробовали использовать подобные средства, читайте дальше, чтобы узнать, как включить эту маску в свой ежедневный ритуал красоты.





Рецепт с медом и аспирином для ухода за кожей лица





Этот натуральный пилинг очень просто приготовить, а ингредиенты стоят недорого. Единственное, о чем нужно помнить, мед должен быть органическим, именно такой продукт наиболее полезен.





Ингредиенты: 4 таблетки аспирина, 2 столовые ложки органического меда (50 г), 1 столовая ложка воды (10 мл), 5 капель витамина Е (по желанию).





Инструкция





Поместите таблетки аспирина в ступку и разотрите их в мелкий порошок.





Добавьте чайную ложку воды и перемешайте до получения густой пасты.





Затем добавьте органический пчелиный мед и размешайте ложкой, пока у вас не получится однородный крем.





При желании можно добавить несколько капель витамина Е.





Способ применения





Перед нанесением маски, очистите лицо водой и мягким мылом, и тщательно удалите макияж при помощи молочка или масла.





Когда вы будете готовы, возьмите необходимое количество маски и нанесите на ваше лицо, избегая контура глаз и губ.





Вы также можете нанести маску на шею, для достижения наилучших результатов.





Массируйте кожу в течение 3 минут и оставьте маску еще на 10.





Смойте маску теплой водой и протрите лицо увлажняющим тоником.





Начните с применения этой маски 2 — 3 раза в неделю, затем будет достаточно одного раза в неделю.





Сразу же вы увидите более чистую, гладкую и обновленную кожу. В дальнейшем вы заметите, как маска борется с закупоренными порами, уменьшает пигментные пятна и предотвращает воспаления.





Не забудьте, что мед является сильным аллергеном, поэтому, прежде чем использовать эту маску, сделайте небольшой тест на небольшом участке кожи, чтобы убедиться в том, что она не вызывает нежелательных эффектов.





Попробуйте приготовить эту маску - и вы убедитесь, что вам не нужно тратить деньги на дорогие профессиональные процедуры, чтобы наслаждаться красивой кожей.



