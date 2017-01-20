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Леди
Красота и здоровье
19 января 17, 13:51
Натуральный эксфолиант из меда и аспирина, питающий кожу
лицо
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Многие предпочитают пробовать домашние варианты ухода за кожей, ингредиенты для которых легко приобрести.
Такие средства помогают очищать и регенерировать кожу, не вызывая нежелательных реакций.

И действительно, каждая может приготовить себе скраб для лица, чтобы уменьшить появление пятен, рубцов и морщин.

Для этого идеально подходит сочетание меда и аспирина, которые помогают обновить кожу лица и улучшают ее внешний вид.

Сегодня мы хотим рассказать вам обо всех ее преимуществах и и подсказать легкий способ приготовления в домашних условиях.

Аспирин является анальгетиком, который используется для того, чтобы успокоить головную боль, снять напряжение мышц и трудности с кровообращением.

Однако малоизвестным фактом является то, что его состав делает его отличным средством для ухода за кожей, особенно на лице.

Это происходит из-за высокой концентрации в аспирине жирорастворимый оксикислоты, которая широко используется при изготовления кремов, скрабов и тонизирующих продуктов.

Аспирин при местном применении уменьшает появление пятен, рубцов и помогает удалять мертвые клетки.

Он также обладает мощным противовоспалительным действием, которое полезно для пациентов с акне и повышенной чувствительностью кожи.

Сочетание полезных качеств аспирина со свойствами меда дает нам питательное и оздоравливающее средство для ухода за кожей. Оно смягчает мелкие морщинки, успокаивает ожоги и защищает от негативного воздействия свободных радикалов.

Эта отшелушивающая маска подходит для всех типов кожи, так как не нарушает естественное увлажнение кожи, регулирует рН и уменьшает избыток кожного сала, которое накапливается в порах и забивает их.

Если вы никогда не пробовали использовать подобные средства, читайте дальше, чтобы узнать, как включить эту маску в свой ежедневный ритуал красоты.

Рецепт с медом и аспирином для ухода за кожей лица

Этот натуральный пилинг очень просто приготовить, а ингредиенты стоят недорого. Единственное, о чем нужно помнить, мед должен быть органическим, именно такой продукт наиболее полезен.

Ингредиенты: 4 таблетки аспирина, 2 столовые ложки органического меда (50 г), 1 столовая ложка воды (10 мл), 5 капель витамина Е (по желанию).

Инструкция

Поместите таблетки аспирина в ступку и разотрите их в мелкий порошок.

Добавьте чайную ложку воды и перемешайте до получения густой пасты.

Затем добавьте органический пчелиный мед и размешайте ложкой, пока у вас не получится однородный крем.

При желании можно добавить несколько капель витамина Е.

Способ применения

Перед нанесением маски, очистите лицо водой и мягким мылом, и тщательно удалите макияж при помощи молочка или масла.

Когда вы будете готовы, возьмите необходимое количество маски и нанесите на ваше лицо, избегая контура глаз и губ.

Вы также можете нанести маску на шею, для достижения наилучших результатов.

Массируйте кожу в течение 3 минут и оставьте маску еще на 10.

Смойте маску теплой водой и протрите лицо увлажняющим тоником.

Начните с применения этой маски 2 — 3 раза в неделю, затем будет достаточно одного раза в неделю.

Сразу же вы увидите более чистую, гладкую и обновленную кожу. В дальнейшем вы заметите, как маска борется с закупоренными порами, уменьшает пигментные пятна и предотвращает воспаления.

Не забудьте, что мед является сильным аллергеном, поэтому, прежде чем использовать эту маску, сделайте небольшой тест на небольшом участке кожи, чтобы убедиться в том, что она не вызывает нежелательных эффектов.

Попробуйте приготовить эту маску - и вы убедитесь, что вам не нужно тратить деньги на дорогие профессиональные процедуры, чтобы наслаждаться красивой кожей.

Источник: http://healthinfo.ua/
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