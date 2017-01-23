Масло жожоба – тренд в уходе за кожей

Да, оказывается, существуют не только тенденции маникюра, макияжа и стайлинга, но и тренды в уходе за кожей волосами. И если на протяжении нескольких последних лет актуальными были средства на основе масла оливы, арганы и дерева ши, то сейчас производители косметики все чаще делают ставку на масло жожоба.

Чем оно интересно? Прежде всего тем , что содержит аминокислоты, из которых потом в нашем организме строится белок коллаген. Кроме того, масло способствует росту волос, поэтому применяется при выпадении и облысении. Но как и любое, даже самое полезное вещество, масло жожоба следует использовать, соблюдая дозировку: оптимально использовать в день до 6 капель масла. Его можно применять в чистом виде, нанося вместо крема, а можно добавлять в готовые магазинные средства или при приготовлении домашней косметики. Единственное – если кожа очень чувствительная, масло желательно разбавлять любым другим растительным в пропорции 1:2.

Маска на основе масла жожоба от «гусиных лапок». Смешайте 1 столовую ложку масла жожоба с 2 каплями витамина Е и 2 каплями витамина А. Нанесите на чистую кожу в уголках глаз на 10 минут.





Омолаживающая маска. 1 столовую ложку масла жожоба разведите в 2 столовых ложках календулы или ромашки. Перемешайте, добавьте 2-3 капли сока алоэ.





Увлажняющая маска. Смешайте в равном количестве масло жожоба и жирные сливки.



