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Леди
Красота и здоровье
20 января 17, 13:25
Масло жожоба – тренд в уходе за кожей
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Оливковое масло, масло ши и агргана уже не так популярны, уже не так популярны, как раньше. Сейчас модно использовать в уходе масло жожоба.
Да, оказывается, существуют не только тенденции маникюра, макияжа и стайлинга, но и тренды в уходе за кожей волосами. И если на протяжении нескольких последних лет актуальными были средства на основе масла оливы, арганы и дерева ши, то сейчас производители косметики все чаще делают ставку на масло жожоба.
 
Чем оно интересно? Прежде всего тем , что содержит аминокислоты, из которых потом в нашем организме строится белок коллаген. Кроме того, масло способствует росту волос, поэтому применяется при выпадении и облысении. Но как и любое, даже самое полезное вещество, масло жожоба следует использовать, соблюдая дозировку: оптимально использовать в день до 6 капель масла. Его можно применять в чистом виде, нанося вместо крема, а можно добавлять в готовые магазинные средства или при приготовлении домашней косметики. Единственное – если кожа очень чувствительная, масло желательно разбавлять любым другим растительным в пропорции 1:2.
 
Маска на основе масла жожоба от «гусиных лапок». Смешайте 1 столовую ложку масла жожоба с 2 каплями витамина Е и 2 каплями витамина А. Нанесите на чистую кожу в уголках глаз на 10 минут.

Омолаживающая маска. 1 столовую ложку масла жожоба разведите в 2 столовых ложках календулы или ромашки. Перемешайте, добавьте 2-3 капли сока алоэ.

Увлажняющая маска. Смешайте в равном количестве масло жожоба и жирные сливки.

Источник: http://my.goodhouse.com.ua/
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